Minas possui a quinta menor taxa de mortalidade por coronavírus no país

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

Minas Gerais possui a quinta menor taxa de óbitos por coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado é um dos que apresentam menor índice de mortalidade por cada cem mil habitantes. O resultado é fruto do trabalho de prevenção, combate e das medidas tomadas pelo governo estadual contra a pandemia de Covid-19.

A taxa de letalidade (número de mortes por casos confirmados) em Minas Gerais é 31,5% menor que a média dos demais estados brasileiros, e cerca de 50% menor que a taxa do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de óbitos a cada cem mil habitantes, em Minas, é de 0,18. O levantamento foi feito com o número de mortes e casos confirmados até o dia 19 de abril.

Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta terça-feira (21/4), Minas Gerais tem 1.230 casos e 44 mortes confirmadas pelo coronavírus.

Medidas

De acordo com o governador Romeu Zema, os números representam o sucesso nas medidas adotadas pela gestão estadual na prevenção e combate à pandemia. Entre elas se destacam o isolamento social, a suspensão das aulas, as campanhas de conscientização da população, a desinfecção de espaços públicos e os investimentos na criação de novos leitos e compra de equipamentos.

“Minas Gerais teve tempo de se preparar e estamos conseguindo importantes resultados. Estes números positivos são fruto das medidas e ações que temos tomado. Seguimos trabalhando para conter a proliferação da doença no estado”, afirmou o governador.