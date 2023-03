Monitoramento digital do transporte escolar rural reforça a segurança de mais de 500 alunos em Araxá

A Prefeitura Municipal de Araxá está unindo modernidade à educação! Para reforçar a segurança dos alunos que utilizam o transporte escolar rural diariamente, a Secretaria Municipal de Educação realiza o monitoramento dos trajetos de cada veículo escolar.

O sistema de monitoramento é realizado via mapeamento por GPS desde 2021, gerando economia e transparência do serviço prestado. Com a instalação do sistema de rastreamento veicular, é possível controlar os deslocamentos e horários das paradas, verificar se a rota foi cumprida corretamente, receber alertas em caso de excesso de velocidade, acidentes, entre outras situações.

Atualmente, 40 veículos credenciados, com capacidade entre 12 e 15 lugares, percorrem em média 300 quilômetros diários cada. Ao todo, 550 alunos na zona rural são beneficiados com o projeto. De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a iniciativa de utilização da tecnologia no serviço de transporte escolar traz mais tranquilidade para toda a comunidade escolar.

“Acompanhamos em tempo real a localização, velocidade e as rotas dos veículos e, consequentemente, temos melhorias no atendimento. Para o motorista o mapeamento resulta em rotas facilmente calculadas com relatório preciso do serviço prestado e pagamento justo pelo trabalho. É mais uma inovação na Educação de Araxá e de benefícios importantes para toda a comunidade escolar e a população araxaense”, ressalta a secretária.

Segundo o prefeito Robson Magela, a implantação do sistema de monitoramento e mapeamento digital é de grande importância para o serviço público.

“Começamos esse projeto com veículos escolares credenciados pela Secretaria de Educação em 2021. Uma iniciativa que implantamos de forma inédita e que será estendida a todos os veículos utilizados pelo Município, sejam terceirizados ou de uso dos nossos servidores. Um projeto que está sendo implantado gradativamente em cada setor e que garante eficiência , economia e transparência do serviço prestado”, destaca o prefeito.