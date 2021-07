Mosaic Fertilizantes abre 28 vagas para Jovem Aprendiz em Araxá e Tapira

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras de fosfatados e potássio combinados, está com inscrições abertas para Aprendiz do curso de Aprendizagem Industrial em Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais para unidades de Araxá e Tapira (MG), em parceria com SENAI.

A empresa tem como missão “ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa” e está presente em mais de dez estados brasileiros e no Paraguai, reforçando seu compromisso de promover, direta e indiretamente, o desenvolvimento local, a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua, tendo como premissa ampliar cada vez mais a inclusão e diversidade no nosso país.

Sobre vagas disponíveis

Ao todo, as unidades da Mosaic Fertilizantes em Araxá e em Tapira têm 28 oportunidades, sendo 18 vagas em Araxá e 10 em Tapira para Jovem Aprendiz de Aprendizagem Industrial em Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais. As inscrições devem ser feitas até 9 de agosto de 2021. Para participar é importante seguir as recomendações disponíveis no site da empresa (http://www.mosaicco.com.br/)

Como participar:

· No site da empresa, siga até a página de “Carreira”, no canto superior direito da página e, em seguida, clique em Vagas.

· No campo pesquisa (search), digite “Jovem Aprendiz – Araxá/Tapira – MG”, clique na vaga disponível para ser direcionado para aplicação (apply).

· Na página de inscrição, é importante ler todos os pré-requitos antes de se canditatar. Caso atenda aos critérios estabelecidos, basta clicar em aplicar (apply).

· Digite seu login e senha. Caso você não tenha, basta criar em Crie sua conta (create account).

· Siga o passo a passo e não esqueça de anexar o seu currículo.

As vagas também estão disponíveis no LinkedIn “Mosaic Brasil” (https://www.linkedin.com/company/mosaicbr/).

Importante:

· As vagas são divulgadas conforme a demanda da empresa, por isso, consulte com frequência a página de Carreiras e fique de olho nas oportunidades.

· Fique atento ao período de inscrição da vaga, disponível em pré-requisitos da vaga.

· Não esqueça de anexar o seu currículo atualizado antes de finalizar sua candidatura.

· A aplicação para a vaga é apenas o início do processo. – Após a candidatura, será iniciado o processo seletivo composto por diversas etapas.