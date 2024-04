Museu Dona Beja recebe a abertura da exposição Memória das Colchas, nesta terça

O Museu Histórico de Araxá – Dona Beja recebe a abertura da Exposição “Memória das Colchas”, nesta terça-feira (30), às 18h30. Com o tema “Lembranças de um tempo, registros do coração”, a mostra traz 10 colchas, algumas com mais de 100 anos e que passaram de geração em geração.

Cada uma tem um motivo especial para estar ali. Ao lado, estão as histórias das tecelãs, onde é contado em qual momento da vida elas produziram as colchas e o significado que elas tiveram em suas vidas. Visitar a exposição é uma oportunidade de embarcar nestas memórias.

A mostra ficará aberta para visitação gratuita até o dia 30 de junho. O Museu Dona Beja funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h; e domingos e feriados; das 8h às 12h.