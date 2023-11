Museu Dona Beja recebe exposição de produtos confeccionados por assistidos da Apac Araxá

O Museu Histórico de Araxá – Dona Beja recebe uma exposição de produtos confeccionados pelos assistidos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Araxá (Apac), de 2 a 6 de novembro.

A mostra é realizada por alunos do 2° período do curso de Direito do Uniaraxá, em parceria com a Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB).

A exposição marca o encerramento de um trabalho da disciplina de Projeto Integrador, que tem como tema a Dignidade Humana.

De acordo com Vanessa Rabelo, aluna e integrante do grupo que propôs a mostra, a ideia foi concebida após os estudantes perceberem a necessidade que os assistidos da Apac têm de divulgar os produtos que eles confeccionam.

“São produtos muito bem-feitos em áreas como marcenaria, serralheria, artesanato, culinária, entre outras. A mostra é uma oportunidade para o público conhecer esses objetos e oportunizar que possa entender um pouco mais sobre este trabalho”, conta.

A exposição fica disponível para visitação gratuita durante todo o feriado prolongado, a partir desta quinta-feira (2). Na segunda-feira, 6 de novembro, dia do encerramento, será realizada uma palestra aberta à comunidade sobre o tema, das 15h às 17h.

O Museu Dona Beja e demais museus de Araxá estão abertos de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; sábados, das 9h às 15h; e domingos e feriados, das 8h às 12h.