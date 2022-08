Nova Central de Videomonitoramento é inaugurada em Araxá e também contempla a zona rural

Mais tecnologia, segurança e proteção para os araxaenses. A Prefeitura de Araxá inaugurou, nesta sexta-feira (26), a Nova Central de Videomonitoramento “Heber Damico”.

A estrutura física do novo ambiente foi ampliada e o serviço que era feito em um espaço de 31m² passou a ocupar uma sala de 87m², em virtude da também ampliação do número de câmeras de segurança, passando de 56 para 109.

A prefeitura investiu R$ 1.300.000 por meio de recursos próprios, com a contratação de equipamentos mais modernos e softwares avançados para a os serviços de vigilância, identificação de autores de acidentes e diversos crimes, assim como também para coibir vandalismo e danos ao patrimônio público.

O ato de inauguração contou com a presença do prefeito Robson Magela, do secretário de Segurança Pública, Daniel Rosa, da filha do homenageado, Sther Dias Damico, representantes das forças de segurança, vereadores, secretários e vereadores.

A Nova Central de Videomonitoramento funciona 24 horas, sete dias por semana, sendo um importante e moderno instrumento para promover a segurança da população de Araxá. São 14 pontos novos no perímetro urbano e desses, quatro pontos contam com câmeras de Leitor Automático de Placas (LPR). O equipamento identifica a cor do veículo e permite a captação de imagens em situação de baixíssima luminosidade.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a ampliação é imprescindível, especialmente para a zona rural. “Araxá está crescendo muito a cada dia e, pensando nisso, nós praticamente dobramos o número de câmeras no Centro da cidade, bairros e zona rural. Sabemos o quanto o agronegócio aqui da região é forte e o homem do campo merece o nosso respeito e segurança”, diz.

Na área rural são 13 pontos, sendo 2 com LPR. Também serão implantadas 20 câmeras fixas de segurança para monitoramento interno em prédios públicos. Elas capturam imagens coloridas durante o dia e em preto e branco durante a noite ou em períodos de baixa luminosidade; classifica o tipo de veículo entre carros, vans, ônibus ou caminhão, reconhecendo a cor e o fluxo de direção do veículo.

Outra novidade é a implantação de um poste interativo no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel. O equipamento tem um botão de emergência, onde a população em uma situação de denúncia e urgência, poderá fazer contato direto com a equipe da Central de Videomonitoramento.

O secretário de Segurança Pública, Daniel Rosa, destaca que a nova central de videomonitoramento e o totem interativo irão otimizar e atender a população de forma rápida e segura.

Homenagem Heber Damico

A Nova Central de Videomonitoramento recebeu o nome do ex-servidor Heber Damico, que trabalhou na Guarda Patrimonial por quase sete anos e faleceu de Covid no dia 8 de junho de 2021, aos 55 anos.