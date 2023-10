Parceria oferece cursos gratuitos de artes cênicas e mídias digitais para adolescentes no CRAS Abolição

A Secretaria Municipal de Ação Social e entidades parceiras do Terceiro Setor estão oferecendo cursos gratuitos para adolescentes no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Abolição.

Um deles é o projeto Multiplica-se, que oferece cursos de youtuber, artes cênicas e multimídias financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), por meio do Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta) e parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A coordenadora do CRAS Abolição, Lúcia Montovani, reforça que os cursos são uma ótima oportunidade de capacitação profissional.



“Esses cursos despertam nos jovens da nossa comunidade o desejo de se profissionalizar e fortalecer os vínculos comunitários. Além disso, são uma preparação para o mercado de trabalho e contribuem para o aumento da autoestima desse público”, destaca.

O aluno Leandro Sousa Nascimento, de 16 anos, afirma que o curso é uma ótima oportunidade em busca da profissionalização. “Sinceramente, é uma grande oportunidade para a pessoa que quer aprender e nos ensina como estar presente na internet em relação aos negócios. É realmente uma oportunidade única e estou gostando bastante”, acrescenta.

De acordo com a professora do projeto, Maria Eduarda Nogueira, a parceria do Camta com a Secretaria Municipal de Ação Social tem o intuito de disseminar o projeto da melhor maneira possível, além de promover o interesse dos adolescentes.

“O projeto Multiplica-se veio para agregar valor aos serviços desses jovens, pois muitos deles gostam de empreender, de vender algo, de serem influencers e de trabalharem com a área de mídias digitais”, diz.

“O curso de artes cênicas, por exemplo, trabalha a desinibição em frente às câmeras e oratória ao público. Já no curso de mídias sociais, os jovens aprendem sobre planejamento, estratégias de marketing, organização e gerenciamento de redes sociais. Então, esses cursos são uma ótima oportunidade para os jovens”, acrescenta a professora.

Para participar é necessário ter entre 12 e 17 anos. As inscrições são realizadas na sede do CRAS Abolição, na rua Marcolino Coelho Borges, nº 390.