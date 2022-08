Pequeno Jardineiro promove interação com funcionários da McCain

Cuidado com o meio ambiente, interação social e muito aprendizado. Os alunos do projeto Casa do Pequeno Jardineiro receberam, nesta quarta-feira (27), a visita de cerca de 60 profissionais da empresa de batata pré-frita congelada McCain para um dia solidário.

O encontro promoveu a interação social entre os funcionários que vieram de diversas cidades e os adolescentes do projeto. Durante a atividade, foram plantadas 60 mudas que serão cultivadas à beira do rio onde é captada a água da fábrica recém-inaugurada em Araxá.

Os alunos da Casa do Pequeno Jardineiro apresentaram o projeto para os convidados e explicaram as atividades desenvolvidas no espaço, como o desenvolvimento e plantio de mudas, preparação para o mercado do trabalho e conscientização ambiental.

“Foi uma experiência marcante apresentar as atividades da Casa do Pequeno Jardineiro para os funcionários da McCain, tanto na parte teórica quanto na prática”, destaca a coordenadora projeto, Daniela Marchiori.

De acordo com a coordenadora de Responsabilidade Social da McCain, Simaia Machado, a iniciativa demonstra o compromisso da empresa com a responsabilidade social e a sustentabilidade.

“A importância dessa ação é grande para todos, tanto para as instituições como para as pessoas afetadas. Os adolescentes tiveram um dia diferente com a visita, puderam se expor, conectar, conhecer pessoas novas, E nós, ‘McCainers’ pudemos ter a chance de fazer algo fora do habitual e que trouxe paz para alma e espírito”, destaca.