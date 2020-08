PM apreende 19 pés de maconha

Na tarde de ontem (12), durante patrulhamento pelo bairro Max Neumann 2, a Polícia Militar apreendeu pés de maconha em uma mata.

Os policiais verificaram denúncia de que algumas pessoas estariam utilizando o local para o tráfico de drogas. Com a chegada da guarnição policial, dois indivíduos evadiram correndo pela mata fechada. Foi realizado o cerco do local com o apoio das demais equipes policiais, porém os autores não foram localizados.

No local onde os suspeitos se encontravam foram localizados e apreendidos 19 pés de maconha, divididos em cinco vasos. As plantas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.