PM faz grande apreensão de crack e maconha no Terminal Rodoviário

A Polícia Militar divulgou hoje (15), o resultado de uma operação de combate ao tráfico de drogas, realizada na última quinta-feira no Terminal Rodoviário. Uma mulher de 39 anos foi presa com uma grande quantidade de entorpecentes. A suspeita estava em um ônibus que fazia a linha Uberlândia-Belo Horizonte.

De acordo com a PM, a mulher levantou suspeita dos militares. Ao averiguar a bagagem da autora no porta-malas do ônibus, a Polícia Militar localizou três tabletes de crack com peso aproximado de 3 quilos e 200 gramas. A PM também apreendeu sete tabletes de maconha com peso aproximado de 21 quilos.

A autora relatou que havia deixado a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, local em que estava presa por tráfico de drogas.

Diante do exposto, a autora recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido.