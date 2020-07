PM prende jovem com cocaína em ônibus intermunicipal

A Polícia Militar divulgou, na manhã de hoje (27), informações de uma operação de combate ao tráfico que resultou na prisão de um jovem de 25 anos. Na última sexta, a PM teve informações de que o autor estaria retornando de Campinas (SP) com pinos de cocaína.

Um ônibus com destino à Araxá foi interceptado no entroncamento da BR-262 com BR-452. Na poltrona 39 estava o denunciado, o qual portava a quantidade de 75 pinos de cocaína.

O autor confirmou a propriedade da droga, dizendo que comprou cada unidade em Campinas pelo valor de R$ 10. Ele relatou que o valor dos pinos de cocaína em Araxá é R$ 50.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.