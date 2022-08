Polo UAB Araxá oferta vagas de pós-graduação em Educação Profissional Tecnológica

O Polo Universidade Aberta (UAB) de Araxá está com inscrições abertas, até 28 de agosto (domingo), para vagas remanescentes do curso a distância de pós-graduação em Docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

O curso é destinado para profissionais interessados que tenham graduação em qualquer área do conhecimento, cujo diploma seja devidamente reconhecido, validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação (MEC), ou designado por este.

São 12 meses de duração e 19 vagas ofertadas para Araxá, com processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) – Campus Avançado de Carmo de Minas.

Todas as vagas serão preenchidas, de acordo com a ordem de inscrição do(a) candidato(a) no sistema do processo seletivo, em conformidade com as informações registradas no momento da finalização da inscrição, considerando data, hora, minuto e segundo.

As inscrições são realizadas exclusivamente via Internet por meio do endereço eletrônico ( https://inscricaovestibular.ifsuldeminas.edu.br/ ).

Para se inscrever no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá acessar a página do IFSULDEMINAS ( http://www.ifsuldeminas.edu.br ), acessar o link “Vestibular”, em seguida clicar na opção “Inscreva-se/Acompanhe sua inscrição”. Realizado o acesso, deverá selecionar o ícone “ENTRAR COM GOV.BR” para ser direcionado à plataforma GOV.BR.