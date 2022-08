Praça Arthur Bernardes recebe Sarau Folclórico na próxima quarta

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo promove, na noite da próxima quarta-feira (24), o Sarau Folclórico no Coreto da Praça Arthur Bernardes. As atividades serão alusivas ao Dia do Folclore. O evento será aberto para a comunidade.

A programação contará com o famoso Cortejo de Beja, saindo da Igreja Matriz, às 18h, com destino à Praça Arthur Bernardes, que receberá apresentações musicais e de congado; dramatização de lendas de Araxá; cirandas; brincadeiras e recitais de poesia.

Em pontos estratégicos da praça serão instalados QR Codes que levarão a páginas virtuais com lendas e curiosidades folclóricas. Além disso, o evento ainda contará com food trucks e barraquinhas.

“A proposta do momento é o resgate do folclore. Teremos a interação de diferentes núcleos de cultura em um único lugar. Apresentaremos o saber popular às novas gerações, ao mesmo tempo em que tentaremos resgatar tradições na memória das pessoas mais experientes. Toda comunidade está convidada”, destaca a diretora da Escola Municipal de Música, Márcia Balieiro.

A realização do Sarau Folclórico conta com a parceria do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação.

Programação

Dia 24/8, quarta-feira, a partir das 18h

Local: Coreto da Praça Arthur Bernardes

• Cortejo de Beja (Saindo da Igreja Matriz, às 18h, até o Coreto da Praça Arthur Bernardes);

• Apresentação do Grupo de Congado Rainha da Luz;

• Dramatização de Lendas de Araxá (Alunos do Colégio Dom Bosco);

• Brincantes e Cirandas (Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação);

• Apresentação de Alunos e Professores da Escola Municipal de Música;

• Folcloriar em Poesia.