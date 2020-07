Prefeito Aracely visita obras da Praça da Juventude

O prefeito Aracely de Paula, ao lado do juiz diretor do foro, Dr. José Aparecido Fausto de Oliveira, do promotor de Meio-Ambiente, Márcio de Oliveira Pereira e do secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, conferiu o andamento da revitalização da Praça da Juventude na última sexta-feira (24). A Administração Municipal está investindo mais de R$ 2,5 milhões para entregar novamente à comunidade este importante espaço comunitário da região Norte. A obra se encontra com cerca de 85% do serviço concluído e a previsão de inauguração é para o próximo mês de agosto.

O secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, explica que a revitalização da Praça da Juventude passa pela construção de uma guarita e o cercamento total com gradil. A quadra de futebol society recebeu um novo gramado sintético e a quadra coberta está sendo recuperada e receberá nova pintura e equipamentos esportivos. A quadra de areia também será recuperada e terá novas redes.

“Entre as novidades está a construção de uma quadra poliesportiva descoberta, um novo campo de futebol infantil, uma área para prática de slackline, um lindo pergolado, além de tanque de areia para crianças e academia ao ar livre. Também uma pista de caminhada e uma nova pista de skate”, revelou o secretário.

De acordo com o prefeito Aracely, a revitalização da Praça da Juventude se faz importante porque atende um grande anseio da comunidade. “É uma das praças mais bonitas da cidade que foi revitalizada e recuperada. Gostaria que, dentro de pouco tempo, todos viessem conhecer a Praça da Juventude para ver que ela rejuvenesceu. Ela será um dos nossos cartões portais de Araxá”, concluiu o prefeito.