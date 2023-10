Prefeito busca recursos do Governo do Estado para canalização do Córrego Grande

Cumprindo agenda oficial em Belo Horizonte na última quinta-feira (5), o prefeito de Araxá, Robson Magela, se reuniu com o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, para apresentar reivindicações e solicitar recursos para o desenvolvimento de projetos no município de Araxá.

Na ocasião, foi tratada a possibilidade de recursos do Governo do Estado para a canalização do Córrego Grande, além da revitalização e restauração do pavimento asfáltico da avenida José Ananias de Aguiar (Avenida do Comboio). A reunião contou também com a presença do vereador Raphael Rios.

O prefeito Robson solicitou ao vice-governador Mateus o apoio do Estado em caráter de urgência para realização das obras de canalização do Córrego Grande. O chefe do Executivo Municipal também solicitou a revitalização e restauração do pavimento asfáltico da avenida do Comboio e do Lago Norte do Barreiro; além das melhorias pendentes no Estância Hidromineral do Barreiro.

O prefeito Robson destaca que a relação próxima entre a Gestão Municipal e o Governo Estadual permite que sejam feitas solicitações que beneficiem toda a população.

“Solicitamos ao Estado um pedido de apoio em caráter de urgência para canalização do Córrego Grande, uma obra importante que demanda nossa atenção imediata. Trata-se de uma questão que, ao ser resolvida, proporcionará mais segurança aos cidadãos que residem próximos ao córrego”, diz o prefeito.

O vice-governador Mateus Simões se comprometeu a buscar uma alternativa para que o Estado repasse recursos para a canalização do Córrego Grande. Ele ainda informou que para a revitalização e restauração do pavimento asfáltico da Avenida do Comboio estava faltando apenas o projeto da calçada, documento que já foi enviado pela Prefeitura de Araxá para que seja iniciada a licitação. Já em relação às melhorias na Estância Hidromineral do Barreiro, a previsão é que o edital de licitação seja publicado até o final do mês.

Reunião com a Codevasf

Nos dias em que participou da Mobilização Municipalista realizada em Brasília, na última semana, o prefeito Robson Magela também se reuniu com o superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marco Antônio Câmara, no Senado Federal. Na ocasião, ele fez solicitação de recursos para pavimentação asfáltica e para manutenção de estradas vicinais.

“Solicitamos essa parceria, pois sabemos que o agronegócio é de fundamental importância para a região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, onde Araxá é considerada a cidade polo. Sendo assim, a manutenção da infraestrutura das estradas vicinais é essencial para o bom escoamento da produção da região, permitindo, sem sombra de dúvidas, o crescimento socioeconômico da nossa região, Estado e País”, explica o prefeito.



Solicitação de recursos em saúde para o custeio do MAC E PAP

Ainda em Brasília, o prefeito Robson Magela se reuniu com Fátima Guedes, chefe de gabinete do senador Rodrigo Pacheco, presidente da Senado Federal. Na oportunidade o chefe do Executivo solicitou recursos de incremento no valor de R$ 1.000.000,00 para o custeio do Piso da Atenção Primária (PAP) e de R$ 1.000.000,00 para incremento de custeio de média e alta complexidade (MAC).

“É importante destacar que Araxá é sede de uma microrregião de saúde pública e os recursos alocados na saúde local, atende, ainda, as necessidades de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios de Tapira, Campos Altos, Ibiá, Perdizes, Pedrinópolis, Santa Juliana e Pratinha. Por isso, esse custeio é fundamental para que a saúde pública da nossa região continue com qualidade”, complementa o prefeito.