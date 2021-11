Prefeitura de Araxá abre inscrições para a Copa Municipal de Esportes

Para estimular a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer, a Prefeitura de Araxá está com inscrições abertas para a Copa Municipal de Esportes – 2021. O evento destinado a jovens e adultos a partir de 16 anos será realizado na Praça da Juventude a partir do dia 7 de dezembro.



O torneio tem como objetivo desenvolver o intercâmbio esportivo entre as equipes e proporcionar boas relações entre os dirigentes, técnicos e atletas araxaenses. A copa será disputada pelo sistema misto: fase classificatória e fase eliminatória (mata-mata).



Serão 12 equipes nas seguintes modalidades e gêneros: basquete (feminino e masculino); futebol society (masculino), futevôlei (masculino); futsal (feminino e masculino); handebol (feminino e masculino); e vôlei (feminino e masculino).



As inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de dezembro, por meio do formulário eletrônico ( https://forms.gle/etePkqik7z3qbkCj9 ). A pessoa interessada deve fornecer os dados solicitados da equipe.



Após o credenciamento eletrônico, o representante legal deve assinar o termo de adesão e retirar a documentação exigida para inscrição dos atletas e da comissão técnica de sua equipe.



Esse processo será realizado na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, na avenida Antônio Afonso do Vale, na Praça da Juventude, Setor Norte. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Contatos: (34) 3664-7836 ou 3669-8055.