Prefeitura de Araxá cria grupo de trabalho para buscar soluções e prevenir estragos causados por temporais

O prefeito Robson Magela criou um grupo de trabalho para buscar soluções aos danos causados pelos temporais que têm acontecido em Araxá nos últimos tempos, e garantir o bem-estar da população. O grupo vai elaborar um plano de ação multissetorial com execuções de curto, médio e longo prazo.

O grupo de trabalho é composto pelas Secretarias Municipais de Segurança Pública, Serviços Urbanos, Ação Social, Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Procuradoria-Geral do Município, Governo, além do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e a Defesa Civil Municipal.

Cada setor ficará responsável por mapear os locais de riscos, com visitas técnicas, elaboração de projetos e captação de recursos para situações emergenciais. Os trabalhos serão coordenados pela Secretaria de Governo, conjuntamente com a Procuradoria e o IPDSA.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a ação se faz necessária para proteger a população e trabalhar de forma efetiva na prevenção de desastres.

“Nossa principal preocupação é garantir a segurança das pessoas. Por meio do plano que será elaborado por esse grupo, cada setor vai montar o seu relatório periódico sobre as demandas identificadas e, com isso, as ações vão sendo desenvolvidas e evoluindo a cada etapa, garantindo transparência e prestação de contas à população”, conclui o prefeito.