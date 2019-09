Prefeitura de Araxá é parceira de projeto que beneficia mais de 2700 famílias de baixa renda

Com o apoio da Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, foi iniciado o programa “Energia Inteligente” desenvolvido pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na cidade. São 2719 famílias de baixa renda cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica que receberão a visita técnica da Companha Energética de Minas Gerais (Cemig). O projeto prevê a substituição de lâmpadas ineficientes por 13.595 lâmpadas de LED e dicas de combate ao desperdício de energia. Algumas famílias selecionadas pela Cemig também terão a geladeira trocada por outra com baixo consumo.

A Tarifa Social é concedida às famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, que possuem o Número de Identificação Social (NIS) e tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Durante o lançamento do programa, na última semana na Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, o Secretário Moisés Cunha salientou que o projeto corresponde sempre o objetivo da secretaria de trabalhar e atender as necessidades das famílias de baixa renda. “É um programa que ajuda melhorar o orçamento das famílias na conscientização sobre consumo de energia e também a preservação do meio ambiente. Acreditamos na melhoria da cidade como um todo. Em nome da administração do Prefeito Aracely de Paula, as portas da secretaria estão abertas para que esse projeto tenha um alcance 100% necessário às famílias contempladas. Se for bem sucedido, o retorno é imediato para nós araxaenses”, comenta o secretário.

A Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social vai colocar a disposição das famílias de baixa renda os Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos bairros Boa Vista, Pão de Açúcar, Novo Santo Antônio, Leblon e Bom Jesus e as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – Francisco Duarte e Abolição para mais informações sobre o projeto da Cemig.