Prefeitura de Araxá lança edital de concurso público para 596 vagas na Educação; inscrições começam em 29 de maio

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, lançou edital de concurso público para quem pretende trabalhar na área educacional do Município. Ao todo, são 596 vagas ofertadas, sendo 119 para pessoas negras ou pardas e 30 para pessoas com deficiência (PcD). A remuneração varia de R$ 1.352,98 a R$ 2.638,37 mensais para uma jornada de trabalho de até 30 horas semanais.

As inscrições ficam abertas do dia 29 de maio a 29 de junho (até 15h59), através do site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa ( https://novo.ibgpconcursos.com.br ) e também na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo – avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Durante o momento de inscrição, o candidato deverá ler atentamente o edital e anexos, assim como preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados, via internet; gerar e imprimir o Comprovante de Inscrição (CI) e o boleto bancário e efetuar o pagamento da importância da Taxa de Inscrição até o dia 30 de junho.

O concurso será por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. A aplicação da prova ocorrerá na data provável de 30 de julho (domingo), em dois turnos, divididos por cargo/função, conforme citado no edital.

O valor da Taxa de Inscrição, a ser pago para participação neste concurso, será de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) para o Nível de Escolaridade Fundamental; de R$ 60,00 (Sessenta Reais) para Nível Médio/Técnico e de R$ 70,00 (Setenta Reais) para o Nível Superior. O prazo para solicitação da isenção da Taxa de Inscrição é até o dia 30 de maio.

O edital com as informações completas como Cargos/Funções, Escolaridades, Requisitos, Jornadas de Trabalho, Vencimentos e Vagas (Ampla Concorrência, Pessoas com Deficiência – PcD e Negros ou Pardos); Quadro de Provas e Declaração para Solicitação de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição poderão ser acessados pelo link ( https://bit.ly/3FWLELJ ).