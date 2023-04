Prefeitura de Araxá lança programa Escola do Empreendedorismo e oferece curso gratuito para jovens entre 16 e 30 anos

Com o objetivo de preparar jovens para os desafios do mercado de trabalho e desenvolver habilidades e técnicas para empreender, a Prefeitura de Araxá lança o programa Escola do Empreendedorismo.

Entre os projetos a serem implantados, o Município oferece gratuitamente o curso técnico de Administração com ênfase em Empreendedorismo para jovens de escolas públicas de 16 a 30 anos, que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio.

O projeto é aplicado pelo Senai Minas e conta com a metodologia da Escola do Sebrae – Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ).

O curso tem carga horária de 800 horas e o objetivo é proporcionar aos alunos o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas. No total são ofertadas 72 vagas, sendo uma turma no período vespertino e outra no período noturno. As inscrições são realizadas somente via internet, no endereço eletrônico ( www.senaiaraxa.com/nej ). As inscrições para jovens interessados em participar do processo seletivo teve início nesta segunda-feira (3) e vai até o próximo dia 13 de abril.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a Escola do Empreendedorismo é um novo programa implantado pelo Município que institui a cultura do empreendedorismo entre jovens araxaenses.

“Esse é um projeto da Prefeitura de Araxá que foi inspirado na Escola Sebrae, uma instituição referência em todo o país no empreendedorismo, e que será parceira do projeto. O NEJ é o primeiro projeto do programa Escola do Empreendedorismo e, gradativamente, vamos implantar outros projetos que promovam a cultura do empreendedorismo”, destaca o prefeito.

O projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) tem como objetivo desenvolver no estudante suas competências técnicas e comportamentais, preparando o jovem para vencer desafios do mercado e empreender na vida. Por meio de uma metodologia inovadora de projetos, o estudante é capaz de desenvolver atitudes empreendedoras, habilidades em gestão, solução de problemas, oratória, ideação e modelagem de negócios.

Além disso, é estimulado a desenvolver características como autonomia, proatividade e responsabilidade socioambiental, tornando-se um cidadão crítico e consciente do seu papel na sociedade.

Dúvidas sobre o processo seletivo, entrar em contato com a unidade do Senai, no horário das 8h às 21h, pelos telefones (34) 3662-4194 ou (34) 3662-3038.

Inscrições: www.senaiaraxa.com/nej