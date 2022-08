Prefeitura de Araxá pede providências à Cemig para retirar fios e cabos soltos em vias públicas

O emaranhado de fios e cabos caídos em diversas vias públicas da cidade foi um dos temas de uma reunião de uma comitiva de Araxá com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realizada na quinta-feira (4), em Belo Horizonte.

Na ocasião, o prefeito Robson Magela reiterou ao diretor da Cemig Distribuição, Marney Tadeu Antunes, que providências sejam tomadas por parte da estatal.

Robson falou sobre a Lei Municipal nº 7.549, sancionada em 10 de junho de 2021, que estipulou prazo de seis meses para que operadoras de internet, TV a cabo e telefonia recolhessem a fiação e cabeamentos soltos.

No entanto, uma fiscalização do município constatou que muitas ligações são clandestinas. Já as operadoras identificadas foram notificadas a fazer o recolhimento, porém, algumas ainda não cumpriram o prazo.

A Cemig agendou para esta semana uma reunião na Prefeitura de Araxá, com o objetivo de apresentar um plano de ação visando resolver e coibir fiações e cabeamentos soltos.

Centro Cultural Uniaraxá

O encontro em Belo Horizonte também tratou sobre uma demanda do Uniaraxá para aumentar a capacidade energética do Centro Cultural que será inaugurado em breve. Um cronograma foi estabelecido para executar as intervenções necessárias e atender integralmente o espaço.