Prefeitura de Araxá promove atividades em parceria com o programa “É o Bicho”

Feirinha de adoção de cães, orientações sobre doenças transmitidas por insetos, cadastro de castração, atividades de prevenção à dengue e divulgação da vacinação antirrábica. A Prefeitura de Araxá foi parceira do evento promovido pelo programa “É o Bicho”, da TV Integração, com diversas atividades interativas voltadas à população, realizado no último sábado (20), no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

O programa “É o Bicho” é apresentado por Mari Cunha e João Akel, que mostram os cuidados, curiosidades, peculiaridades e tudo que envolve o mundo Pet e animais exóticos. O conteúdo destaca o afeto entre homem e bicho, sendo o animal o protagonista dessa relação, além de divertir os telespectadores com histórias de animais que fazem a diversão de seus humanos.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental da Prefeitura de Araxá, Leninha Severo, as atividades desenvolvidas foram importantes para a população conhecer os projetos desenvolvidos pelo setor e, principalmente, para que tenham uma orientação adequada sobre graves doenças que podem acometer o ser humano.

“Ficamos muito felizes com essa parceria, foram feitas inscrições para o programa de Castração de Cães e Gatos, realizamos a feirinha de adoção de Cães, que por sinal foi muito concorrida e também foram prestadas orientações sobre o Setor de Zoonoses, com amostras de larvas, insetos, artrópodes, caramujos, com microscópio e lupa para que todos pudessem ver. Essa interação com a população faz com que a educação em saúde fique muito mais acessível, eficiente e próxima de todos”, destaca.