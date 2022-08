Prefeitura de Araxá reabre inscrições para o Projeto Calcário

Solo fértil, mais produtividade! A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária abriu novas inscrições para o Projeto Calcário. O programa visa fortalecer o trabalho do produtor rural para o aumento da produção e renda, fomentando a economia local.

O programa é voltado para pequenas propriedades rurais ou áreas arrendadas no Município de Araxá, em um raio de até 45 km. O interessado deve procurar a sede da secretaria no Centro Administrativo (Av. Rosália Isaura Araújo, 275), levando o comprovante de residência, inscrição de produtor rural, matrícula da propriedade com descrição do talhão a ser beneficiado; análise de solo da área a ser conduzida; CPF e RG. As inscrições se encerram conforme a disponibilidade do material.

A iniciativa vai distribuir cerca de 2.000 toneladas de calcário, contemplando até 200 produtores, que poderão se beneficiar com até 10 toneladas do insumo cada. Ao todo, a Prefeitura de Araxá investe R$ 222.000 no projeto. A retirada será por conta do produtor, na empresa Cazanga, localizada no município de Arcos-MG.

De acordo com o secretário Wander Prugger (Mãozinha), o solo de Araxá apresenta reação ácida, com baixos teores de cálcio e magnésio. Dessa forma, quando se eleva o pH do solo com o uso de corretivo por meio do calcário, há o aumento da disponibilidade de alguns nutrientes e, consequentemente, grande contribuição para alavancar a produtividade e melhorar a pastagem.