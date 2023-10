Prefeitura de Araxá repassa mais de R$ 2 milhões para entidades que atendem crianças e adolescentes

A Prefeitura de Araxá realizou o repasse de R$ 2.252.650,31, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), para nove entidades da Rede de Atendimento a Crianças e Adolescentes, nesta segunda-feira (2) O recurso, oriundo de incentivo fiscal via CBMM, foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA).

Estiveram presentes na reunião, o prefeito Robson Magela; o presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior; a promotora de Justiça curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado; o juiz de Direito da Infância e Juventude, Dimas Ramon Esper; o representante da CBMM, Álvaro Rezende; o presidente do CMDCA, Juliano Rezende; o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz; a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, Taciana Almeida, os vereadores Evaldo do Ferrocarril, Raphael Rios, Alexandre dos Irmãos Paula e Dirley da Escolinha, e representantes das entidades beneficiadas.

O prefeito Robson Magela destaca a importância da parceria com a empresa CBMM para a manutenção de projetos sociais desenvolvidos pelo Terceiro Setor ao público infantojuvenil.

“Essas entidades fazem um trabalho fantástico em nosso município, e esse recurso é muito bem investido em projetos de diversas áreas trabalhadas para a criança e o adolescente”, reitera o prefeito.

O presidente do CMDCA, Juliano Rezende, destaca a importância do repasse para as entidades. “O recurso vem para contribuir com o Terceiro Setor em busca de melhorias para as crianças e adolescentes. As instituições de Araxá atendem, em média, 100 a 200 crianças cada, e por isso o recurso vem para auxiliar as entidades a continuar oferecendo um serviço de qualidade em nossa cidade”, afirma.

Representando a Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá, o presidente Mário César Alves, afirma que o recurso possibilita o atendimento de cerca de 200 crianças. “Muitas famílias só têm essa assistência prestada pela equoterapia. O projeto faz muita diferença na vida dessas crianças e ficamos muito felizes com esse apoio”, reforça.

Entidades contempladas



1. Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social

R$ 249.991,52

2. Associação Aquecendo Vidas

Valor: R$ 249.775,44

3. Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep)

R$ 207.289,73

4. Trianon Esporte Clube

Valor: R$ 249.854,65

5. Centro de Formação Profissional Júlio Dario

Valor: R$ 249.946,19

6. Associação de Equoterapia Prosseguir

Valor: R$ 399.611,92

7. Associação Araxá Jiu-Jitsu

Valor: R$ 215.193,29

8. Lar Santa Terezinha (Seprosic)

Valor: 200.000,00

9. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá (Apae)

Valor: 230.987,57