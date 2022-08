Prefeitura negocia retomada de voos comerciais para Araxá

Uma comitiva da Prefeitura de Araxá se reuniu, nesta sexta (19), com representantes da empresa Gol Linhas Aéreas, em São Paulo. A reunião foi intermediada pelo copiloto de Boeing 737 da Gol, Diego Alexandre da Silva, araxaense que há três anos passou a integrar o “time de águias” da empresa.

O intuito da visita foi negociar com o diretor de planejamento da Gol, Rafael Moreira Mello Araújo, e o especialista de Planejamento e Infraestrutura, Matheus Motta, a disponibilidade de voos semanais de Araxá para Uberlândia e São Paulo.

A comitiva da prefeitura foi formada pelos secretários de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, e de Governo, Rick Paranhos, além do administrador do Aeroporto Municipal, Fabiano Cota, e do assessor Hudinam de Oliveira Filho.

De acordo com Fabiano Cota, a empresa sinalizou interesse em firmar o acordo. “Nós apresentamos o sistema operacional e a estrutura de navegação do aeroporto, que são considerados de excelente nível técnico. É um quesito relevante para a análise da proposta”, ressalta o administrador do aeroporto.

Voltar a receber voos comerciais, suspensos desde março de 2020 devido à queda na demanda gerada pela pandemia, é uma das metas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. “A proposta foi bem recebida pela companhia aérea. Agora, o Município irá iniciar as tratativas com o Governo de Minas para viabilizar as negociações e firmar o acordo”, diz o secretário Juliano Cesar da Silva.

Rick Paranhos lembra que a reforma geral do terminal de passageiros e revitalização da pista de pouso e decolagem estão em andamento. “Em breve, o espaço será reinaugurado e vai colocar Araxá novamente no cenário nacional do turismo e, também, contribuir para fomentar negócios na cidade”, conclui o secretário de Governo.