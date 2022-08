Prefeitura no Bairro vai ter o Dia D Municipal de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação neste sábado, no São Geraldo

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá o Dia D Municipal de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação no próximo sábado (27), durante a sexta edição do programa Prefeitura no Bairro, que será na Praça Antenor Afonso (Praça Santa Catarina), no bairro São Geraldo, das 8h às 12h.

A ação faz parte dos mais de 40 serviços gratuitos que são oferecidos pelo Prefeitura no Bairro, realizado no último sábado de cada mês.

A imunização contra a poliomielite é voltada para crianças de 1 a 4 anos, enquanto a multivacinação contempla o público de 2 meses a 14 anos. Os menores devem estar acompanhados por um responsável e levar o Cartão de Vacina. A campanha nacional segue até o dia 9 de setembro nas Unidades de Saúde da cidade.

Também no sábado (27), acontece a aplicação da vacina contra a Covid-19 e também, de rotina, contra Influenza, Triviral, Febre Amarela, Hepatite B, Tétano, HPV (meninas a partir de 9 anos e meninos a partir de 11 anos) e Meningocócica ACWY (meninas e meninos a partir de 11 anos).

A secretária Cristiane Gonçalves Pereira reforça a importância de atualizar o Cartão de Vacinação. “É de extrema importância para o sistema imunológico, principalmente das crianças, pois impede a proliferação de doenças. No caso da poliomielite, que está em processo de erradicação, é imprescindível que a vacinação na infância continue, já que pessoas de outros países, onde ainda existem casos da doença, podem gerar uma nova onda de transmissão. Além disso, a população pode contar com este benefício gratuito, de amplo acesso e que salva vidas”, destaca.