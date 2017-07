Prefeitura realiza a entrega de uniformes para o Ruralão

Na última semana, a Prefeitura entregou os kits de uniformes às 16 equipes que disputarão a 26ª edição do Campeonato Ruralão. Participam do Torneio, este ano, os seguintes times: Cala Boca, Casinhas (Antinha), Chácara Dona Adélia, Fazenda Boca Júnior, Bom Sucesso, Fazenda Campos, Fazenda Córrego da Mata, Fazenda Estrela Azul, Fazenda Máfia, Curva de Rio, Itaipu, Juventude Antinha, Gondins, Grêmio Tapira, Fazenda Santa Vitória e Fazenda Chapecó.

Em 2015, quando o Campeonato foi retomado, com apoio da Prefeitura, a competição contava com nove equipes, este ano o Ruralão ganhou força e pulou para 16. Um marco, segundo o Secretário Municipal de Esporte. “Nossa expectativa é de melhorar o Torneio a cada ano, tanto em número de equipes como em qualidade na organização do evento”, observa o secretário Adolfo.

Participando também da entrega dos uniformes, a secretária municipal de Governo, Lucimary Ávila, falou da importância do Ruralão. “Ele é um torneio que integra as comunidades da área rural e do setor urbano e por isso é um campeonato no qual a Administração acredita e apoia todo ano”, disse a Secretária.

Já o Prefeito Aracely de Paula lembrou que o apoio ao setor esportivo da cidade é de grande valia para a população de um modo geral. “Em pouco tempo, nosso trabalho começa a surtir efeito e vamos surpreender, com muito mais trabalho, aqueles que não acreditavam na viabilidade da Secretaria de Esportes. Por exemplo, os ginásios que estão sendo construídos pela Prefeitura, são projetos arquitetônicos modernos, com acompanhamento técnico em todas as etapas da construção. Queremos que na nossa Administração, tanto o esporte amador como o especializado sejam referências em Araxá” disse o prefeito que se manifestou entusiasmado com o trabalho desenvolvimento pela turma do esporte.