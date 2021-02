Prefeitura revitalizará o campo Barretão no bairro Boa Vista

No esporte não se gasta, se faz investimento. O prefeito Robson Magela anunciou a revitalização do campo Barretão, no bairro Boa Vista, durante encontro com moradores nesta terça-feira (2). A reforma do local, que está em situação de abandono e acúmulo de lixo, é uma antiga reivindicação da comunidade.

O objetivo é entregar um campo com toda estrutura necessária para o esporte e abrigo ao público. O anúncio foi feito com a participação do secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, assessor de Esportes Especializados, Danilo Borges, e demais membros da secretaria.

Durante a reunião, o prefeito reiterou o compromisso que fez com a comunidade de viabilizar a reforma do campo e destacou a importância do esporte como investimento para resgatar crianças e adolescentes das ruas.

“Esse campo tem uma história muito bonita, com enorme tradição na cidade. E nada mais justo do que devolver isso para a comunidade do Setor Oeste. Por isso, já solicitamos o levantamento necessário para a revitalização completa desse espaço, com cabines de rádio, arquibancada e vestiários”, destaca o prefeito.

Os moradores comemoram essa conquista para o bairro Boa Vista e adjacências. “O anúncio do Robson sobre essa reforma enche nosso coração de alegria e mostra o quanto ele é um homem de palavra. O campo do Barretão é o coração da nossa comunidade. E quando o coração está bem, a comunidade vai toda bem. Aquele espaço representa a nossa riqueza, beleza, cultura e isso é maior do que qualquer bem.” destaca Jeová Maximiliano, um dos moradores participantes do encontro.