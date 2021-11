Programa de apoio a famílias e crianças em processo de adoção ganha protagonismo em vídeo da CBMM

Toda criança tem o direito de viver em uma família. Ainda assim, atualmente, existem no Brasil mais 4,2 mil crianças disponíveis para adoção ou vinculadas a algum pretendente, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de jovens nesta situação. São quase 600 meninas e meninos que anseiam por uma família que os acolha, metade deles com 12 anos ou mais de idade.

No sentido de homenagear quem trabalha para melhorar essa realidade, a CBMM lança vídeo com relatos emocionantes de pessoas que adotaram ou que ainda estão em processo de adotar uma criança. Este é o sexto episódio da websérie “Pessoas Que Transformam”, que apresenta histórias e iniciativas de pessoas comuns que atuam para proporcionar melhorias nas comunidades de Araxá e região. De acordo com o gerente de engenharia da CBMM, Leonardo Rocha, “a ideia é valorizar a atuação do grupo Aquecendo Vidas, que realiza um importante trabalho de acolhimento e apoio a famílias adotivas e na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em Araxá”. A estreia oficial do vídeo aconteceu ontem (25), com lançamento na mídia local e nos canais digitais da CBMM.

Transformando as pessoas

“Dentro da magistratura, não há nada que dê mais satisfação a um juiz do que atuar em questões referentes à adoção. Talvez seja a única atividade jurisdicional que tenha a capacidade de transformar sofrimento em amor.” Esse profundo depoimento do juiz da 2ª vara criminal da infância e da juventude da comarca de Araxá, Dimas Ramon Esper, dá o tom desse vídeo, que em cerca de cinco minutos apresenta cinco famílias envolvidas em processos de adoção com o apoio do grupo Aquecendo Vidas – que empresta seu nome ao título do episódio.

Formalizado legalmente em 2017, a iniciativa que levou à criação do projeto começou ainda em 2014, por meio de um grupo de pais que começou a atuar na conscientização, preparo e apoio aos pais durante e depois do processo de adoção de crianças, em Araxá. Para a atual presidente do Aquecendo Vidas, Cristiane Mirza Pereira da Silva, “não existe nada mais gratificante do que participar ativamente da comunidade em que se vive e proporcionar mudanças na realidade, principalmente, na vida de crianças e adolescentes que estão em busca de uma família”. Ela explica que o grupo é uma associação civil sem fins lucrativos, inteiramente formada por voluntários que buscam promover a adoção legal, segura e permanente, filiada à Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção – ANGAAD.

Pessoas que transformam

Comprometida com iniciativas que gerem impacto positivo e proporcionem transformação efetiva na sociedade, a CBMM criou a websérie “Pessoas que Transformam”, que reúne histórias de personagens reais com o intuito de ampliar a visibilidade das ações desenvolvidas por estes protagonistas no município de Araxá (MG). Com foco nos pilares de cultura, educação, saúde, meio ambiente e esporte o projeto agora conta com seis vídeos publicados nas redes sociais da companhia.

A CBMM busca contar histórias de pessoas como o mestre em Taekwondo Evandro Costa da Silva e das professoras Elizangela Souza e Ercy Müller, que por meio do esporte e da educação mudam para melhor a vida de jovens e adolescentes. Além do grupo Aquecendo Vidas, a websérie também já contou a história de ações realizadas por instituições como Associação Dínamo, pelo Projeto Renascer e pela Associação de Equoterapia de Araxá, que trabalham em prol da geração de oportunidades, desenvolvimento e bem-estar dos araxaenses.

Para acompanhar a iniciativa e conhecer mais sobre as histórias já publicadas acesse o canal da CBMM no Youtube: https://www.youtube.com/c/CBMM-global/videos ou localize os vídeos pela hashtag #PessoasQueTransformam.

