Projeto Escola Mágica contempla 1.400 alunos do Tempo Integral da Prefeitura de Araxá

Educar crianças de forma lúdica e diferente, esse é o intuito do projeto Escola Mágica, uma plataforma de ensino online direcionada para professores e alunos. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e CBMM, que em 2023 contempla 1.400 alunos de 13 unidades que contam com o projeto Tempo Integral.

O objetivo é potencializar o aprendizado com uma base psicopedagógica voltada ao estímulo de inteligências múltiplas em crianças do ensino fundamental. Para a execução do projeto, foi disponibilizado um kit educacional lúdico, com atividades interativas que ajudam os alunos a aprender de maneira mais divertida, desenvolvendo a inteligência interpessoal e a intrapessoal, comunicação, oratória, mudança de perspectivas, disciplina, inteligência lógico-matemática, coordenação motora, percepção periférica, criatividade e inovação.

De acordo com a assessora administrativa da Secretaria de Educação, Leany Tupinambá, para a continuidade do projeto os professores irão passar por um curso presencial com participação dos ilusionistas Henry Vargas e Klauss Durães, previsto para abril.

“As aulas se darão de forma lúdica para desenvolver a criatividade e imaginação dos alunos. E é muito gratificante ver o encantamento de cada criança durante as aulas. E esse encantamento não é pelo entretenimento, é, sim, por acreditar que o impossível pode se tornar realidade, isso é muito importante para o futuro deles”, reforça.

Projeto Escola Mágica 2022

A Escola Mágica em 2022 atendeu 300 alunos do 3° ano do Tempo Integral. O encerramento do projeto aconteceu recentemente, no Teatro CBMM do Centro Cultural Uniaraxá, e reuniu mais de 1.000 alunos de escolas municipais que tiveram a oportunidade de assistir um espetáculo de magia dos ilusionistas brasileiros Henry Vargas e Klauss Durães.

O aluno Nícolas Vazquez Santana, de 7 anos, da Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva teve a oportunidade de ir até o palco e participar de uma parte do show de ilusionismo.

Com os olhos brilhando de alegria e entusiasmo, ele conta como foi a experiência de vivenciar esse momento. “Eu amei participar, aqui eu aprendi que não posso nunca desistir dos meus sonhos, e que eu posso conquistar o que eu quiser. Agora eu decidi que quero ser um mágico igual a eles, estou muito feliz.”