Raphael cobra ações para conter água da chuva em comércios da região central​

O temporal que atingiu Araxá no domingo (1º), causou transtornos em vários pontos da cidade, inclusive na região central, onde estão localizados inúmeros imóveis comerciais. O volume de água, estimado em 93 milímetros, invadiu lojas, restaurantes, uma farmácia e imóveis localizados na rua Presidente Olegário Maciel.

O vereador Raphael Rios procurou os empresários afetados e esteve no local na segunda-feira. Ele tomou conhecimento dos estragos que o volume de água causou.

Nesta terça-feira o vereador retornou ao local ao lado do secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, para que ele pudesse ouvir os comerciantes e avaliar o que pode ser feito para conter a água das chuvas e impedir que invadam novamente os estabelecimentos.

O assunto foi abordado durante o uso da tribuna na Reunião Ordinária desta terça-feira. “Será preciso ampliar as captações da água de chuva para resolver esse problema que é sério e que cada vez se agrava mais. Os comerciantes solicitaram a retirada do trecho elevado com concreto. Pedimos ao secretário que dê andamento no projeto para atender a cobrança ”, destaca.

O secretário Ângelo se comprometeu com os comerciantes em dar andamentos aos processos necessário para uma solução ao problema.