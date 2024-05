Raphael Rios destaca mais de R$ 18 milhões investidos em reformas e ampliações na educação nos últimos três anos

Estudos comprovam: escolas novas ou reformadas estimulam o interesse dos alunos e melhoram a qualidade do ensino e nível de aprendizagem. A comunidade escolar de Araxá é beneficiada com mais de R$ 18 milhões investimentos na reforma de escolas, ampliações, além da aquisição de salas modulares e a construção de novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis). O vereador Raphael Rios destacou a importância dessas ações e o atendimento de pedidos feitos desde o seu trabalho de fiscalização de todas as escolas municipais.

O investimento foi o principal assunto do vereador, durante o uso da Tribuna na Reunião Ordinária desta terça-feira (21). Raphael apontou um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que indicou a infraestrutura escolar como um dos fatores determinantes para a qualidade da educação e o desempenho da aprendizagem dos estudantes que é maior quando as escolas são seguras, confortáveis, limpas, acessíveis, convidativas e estimulantes.

O trabalho foi realizado por Raphael em 2017, quando ele fiscalizou as 38 unidades de ensino e fez um detalhado relatório sobre as condições de cada uma. Desde o início do atual mandato, a Secretaria Municipal de Educação iniciou uma força-tarefa para sanar questões apontadas no documento: reformou 11 escolas municipais, adquiriu 24 salas modulares ampliando a oferta com mais 300 vagas; além de construir dois novos Cemeis nos bairros Dona Adélia e Jardim Europa, um investimento de R$ 18.682.835,76.

Raphael destacou ainda as políticas públicas que foram adotadas pela gestão do prefeito Robson Magela, após identificadas algumas deficiências que poderiam ser solucionadas com a autonomia das diretoras, até mesmo na manutenção das unidades. “É muito importante a gestão democrática nas escolas, com a eleição dos diretores. A gestão do caixa escolar pelo diretor e a contratação de um zelador, que atua na manutenção da unidade escolar com a função de realizar pequenos reparos. Também é importante lembrar o reajuste salarial dos diretores. A secretária Zulma Moreira tem papel fundamental nesses resultados”, disse.

Raphael também ressaltou a distribuição de kits escolares composto por material e mochilas, além do uniforme completo, incluindo tênis e agasalho para todos os alunos, independente da condição financeira familiar.