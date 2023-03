Raphael Rios participa de reunião na UFTM sobre implantação do campus em Araxá

Dando sequência às tratativas para a implantação de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) em Araxá, o vereador Raphael Rios participou de uma reunião com o reitor, professor Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo. O prefeito Robson Magela também participou do encontro. Ele entregou uma carta de intenção da Prefeitura de Araxá com compromisso de apoio ao campus. A reunião foi realizada na tarde desta quinta-feira (16), na reitoria da UFTM, em Uberaba.

As negociações foram retomadas no início deste mês, em uma reunião entre o vereador Raphael Rios e a servidora da UFTM, Fernanda Araújo. Na oportunidade, ela citou a relevância de Araxá para o plano de expansão da universidade e Raphael fez uma ponte com o poder Executivo para dar sequência às tratativas.

Durante a reunião na reitoria, Raphael destacou a importância do campus para Araxá e o Alto Paranaíba. Segundo ele, cerca de 150 universitários viajam diariamente pra Uberaba, sendo uma parte deles alunos da UFTM.

Durante sua fala, o reitor reforçou a intenção da Universidade em implantar um campus em Araxá, proposta que encontra-se registrada no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com a possibilidade em um primeiro momento de implantação, de três cursos, dentre 40 incialmente disponíveis no plano de expansão.

Ele destacou ainda que a partir de agora todos precisam fazer a sua parte, desde ações burocráticas, até o levantamento de quais serão os cursos ofertados inicialmente. Assim como buscar a aprovação no Governo Federal de um concurso para professores e técnicos.

Também estavam presentes a secretária de Educação, Zulma Moreira, a secretária de Saúde, Cristiane Pereira, o procurador geral do Município, Jonathan Ferreira, o chefe de Gabinete, Germano Afonso, o presidente da Câmara Municipal, vereador Bosco Jr., o deputado estadual Bosco e o pró-reitor de Planejamento da UFTM, Kedson Palhares Gonçalves.