São Geraldo recebe a 6ª Edição do Prefeitura no Bairro neste sábado

Mais uma vez, o Governo Municipal vai estar mais próximo do cidadão. O projeto Prefeitura no Bairro chega à 6ª edição e oferece, de forma gratuita, mais de 40 serviços para a população do bairro São Geraldo e de todo o Setor Oeste. O encontro acontece neste sábado (27), das 8h às 12h, na Praça Antenor Afonso, conhecida como Praça Santa Catarina. Os moradores poderão tirar dúvidas, sugerir e reivindicar ações para seu bairro.

A cada edição, o projeto vem atraindo um número maior de público e surpreendendo os araxaenses com as atividades oferecidas para toda a família e de diferentes idades. São serviços como vacinação, cadastros para programas sociais, recolhimento de eletroeletrônicos (pilhas, baterias, celulares, etc), isenção de IPTU para aposentados e pensionistas e diversos outros atendimentos. Nesta edição, a população pode contar ainda com corte de cabelo, adoção de cães e atendimento veterinário.

O prefeito Robson Magela fala sobre a alegria de poder participar de ações como a Prefeitura no Bairro. “Esses encontros diretos com a população se transformam em estratégias mais eficientes para solucionar os desafios que encontramos na administração. É a comunidade que vivencia diariamente com a realidade de onde moram e, por isso, conseguem mostrar quais ações são necessárias para o local”, relata.

Principais serviços que serão oferecidos à população:

GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE GOVERNO

• Atendimento

SAÚDE

• Vacinação contra a Covid-19;

• Vacinação de rotina – Influenza, Triviral, Febre Amarela, Hepatite B, Tétano, HPV (meninas a partir de 9 anos e meninos a partir de 11 anos), Meningocócica ACWY (meninas e meninos a partir de 11 anos);

• Dia D Municipal com vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação;

• Orientação Nutricional;

• Atualização do Cartão do SUS;

• Orientações sobre Saúde da Mulher;

• Aferição de pressão arterial;

• Orientação Postural.

SOCIAL

• Informações e Cadastro de Programa Mãos à Obra;

• Cadastro do Programa Planta Popular (Habitacional);

• Atualização do Cadastro Único;

• Cadastro do Programa Renda Básica;

• Orientação do ID Jovem;

• Atendimento e Acolhimento à Mulher;

• Doação de Mudas (Pequeno Jardineiro);

• Cadastro Acessuas e Confecção de Currículos;

• Corte de cabelo.

PROCON

• Atendimento ao público para reclamações relativas ao consumo, finanças, telefonia e outras.

SINE

• Atendimento sobre vagas de emprego e cadastro de trabalhadores;

• Orientação de carreira com a presença de psicólogo.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

• Sala do Empreendedor: como abrir sua própria empresa;

• Orientação sobre o Projeto Araxá Empreendedora;

• Inscrições para cursos de qualificação e capacitação.

TURISMO

• Apresentação do Plano Municipal do Turismo;

• Amostra dos Pontos Turísticos da cidade;

• Amostra de Produtos.

IPDSA – MEIO AMBIENTE

• Recolhimento de eletroeletrônicos (pilhas, baterias, celulares, etc);

• Requerimento de poda de árvores em calçada;

• Coleta de material reciclável.

EDUCAÇÃO

• Orientação para educação dos filhos;

• Busca ativa de crianças de 0 a 5 anos que estão fora da escola;

• Busca Ativa de Jovens e Adultos que não completaram o ensino fundamental;

• Biblioteca Móvel e Contação de Histórias.

OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA

• Apresentação de Projetos das Obras da Prefeitura;

• Requerimento de Tapa-Buracos;

• Requerimento de Limpeza Urbana;

• Requerimento de Iluminação Pública.

AGRICULTURA E PECUÁRIA

• Cadastro de Produtores;

• Como obter o SIM (Selo de Inspeção Municipal);

• Inscrições de Programas.

ESPORTES

• Recreação;

• Ginástica para Terceira Idade;

• Projeto Viva a Vida;

• Aula Funcional.

FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

• Recálculo de parcelas atrasadas de IPTU e Dívida Ativa;

• Emissão de guias de IPTU;

• Isenção de IPTU para aposentados e pensionistas;

• Orientações tributárias;

• Orientações e preenchimentos de requerimentos de isenções e outros.

SEGURANÇA PÚBLICA

• Agendamento para emissão de 1ª via de Identidade;

• Emissão de Cartão de Estacionamento para Idoso;

• Emissão de Estacionamento para Deficiente.

CULTURA

• Cadastro de Artistas;

• Apresentação Musical;

• Oficinas Culturais.

IPREMA

• Orientação Previdenciária (Regime Geral e Iprema).

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

• Atendimentos Cerest;

• Exames CTA;

• Atendimento veterinário;

• Adoção de Cães;

• Orientação Dengue e Animais Peçonhentos.