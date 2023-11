Secretaria de Agricultura e Pecuária realiza força-tarefa para manutenção na Estrada da Antinha

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária está realizando uma força-tarefa para manutenção e conservação da Estrada Rural da Antinha, com o objetivo de oferecer melhor trafegabilidade para moradores, fornecedores e produtores da região.

De acordo com o secretário César Romero da Silva (Garrado), o local está recebendo intervenções com patrolamento, tapa-buracos, cobertura com cascalho e retirada de resíduos.

“A situação na estrada da Antinha estava muito ruim, por isso estamos realizando essa força-tarefa para realizar a manutenção com mais agilidade. Desta forma, a Administração Municipal consegue promover mais segurança para o transporte de estudantes e acesso dos produtores e prestadores de serviço da região”, reforça o secretário.