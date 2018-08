Secretaria de Desenvolvimento Rural faz serviço em estradas vicinais

Os veículos e maquinários que foram apresentados pela Administração Municipal na semana passada, repassados para a Secretaria de Desenvolvimento Rural já estão no campo. Em quatro dias de trabalho, mais de 60 quilômetros e estradas rurais foram patrolados.

O secretário Alexandre Carneiro de Paula, informou que duas equipes fazem os trabalhos, começaram pela estrada do Capivara próximo ao condomínio Via Verde, região conhecida por estrada da Gameleira (Antônio Horibíades). Fizeram ainda a região do Mourão Rachado e do Marmelo (Paraíso). “Pra nós da Administração Municipal, é uma grande satisfação receber as máquinas para realizar esses serviços porque vamos sanar toda essa demanda de acordo com as solicitações dos produtores rurais”, ressalta.

Alexandre explica que os trabalhos das motoniveladoras são patrolar as estradas, limpeza e manutenção nos bolsões para tirar o esgoto. “Muitas estradas foram patroladas, mas precisam receber os serviços novamente e todas as regiões vão ser atendidas”.

O secretário adianta que nesta semana os trabalhos serão feitos também na estrada de acesso à Escola Municipal Padre Inácio, na região do Tamanduá e na segunda-feira, 27, vão recuperar a estrada da Antinha.

Dentro de quinze dias, a previsão é voltar para o setor da estrada velha da Tapira, que será encascalhada. As equipes da Secretaria fazem o monitoramento da situação e a comunidade também pode solicitar os serviços de melhoria das estradas vicinais através da o telefone (34) 3691.7040.