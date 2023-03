Secretaria de Educação seleciona estudantes de Pedagogia e pedagogos voluntários para o projeto Tempo de Aprender

A Secretaria Municipal de Educação está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado de voluntários para atuarem no Programa Tempo de Aprender nas Escolas Municipais de Araxá como assistentes de Alfabetização. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até as 17h do dia 30 de março de 2023.

O Programa Tempo de Aprender é ofertado pelo Ministério da Educação (MEC) e destinado a profissionais habilitados em Pedagogia e estudantes de Pedagogia a partir do 4º período. O programa tem por objetivo fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental.

Dentre os critérios de seleção estão ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino) e quite com a Justiça Eleitoral. O assistente de Alfabetização receberá o valor de R$ 150,00 por turma, podendo atuar no máximo em quatro turmas para ressarcimento de transporte e alimentação.

As inscrições podem ser realizadas em qualquer escola que contempla alunos do 1º ao 5º ano da zona urbana no município e o candidato(a) deverá estar munido de Ficha de Inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados; fotocópias nítidas dos seguintes documentos com a apresentação dos originais para fins de conferência – Carteira de Identidade (frente e verso), CPF, Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral; Diploma (para candidatos graduados em Pedagogia ou Normal Superior) ou Declaração de Conclusão emitida pela Instituição de Ensino, acompanhada do Histórico Escolar atualizado e comprovante de matrícula quando se tratar de graduando de Pedagogia e documento comprobatório de experiência docente (caso seja necessário desempate).

A classificação final da listagem dos inscritos será divulgada no dia 31 de março de 2023, nas escolas em que foram realizadas as inscrições e na Secretaria Municipal de Educação.

Os candidatos classificados assinarão o Termo de Compromisso para prestação de contas das atividades de Assistente de Alfabetização pelo prazo máximo de 8 (oito) meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo MEC.

Mais informações, pelo telefone (34) 9.9257-0742.

Link do processo seletivo: https://bit.ly/3ZlbAYh