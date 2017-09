Sine disponibiliza 160 vagas para o Mart Minas

As vagas foram disponbilizadas nesta terça (19), na agência do Sine e no site da Prefeitura.

Todas as vagas exigem, no mínimo, Ensino Médio Completo. Será necessária a apresentação do Histórico ou Declaração Escolar, carteira de trabalho para o cadastro no Sine, número do PIS para emissão da carta de encaminhamento.

Confira as vagas:

Analista de Recursos Humanos – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior completo em Recursos Humanos ou áreas afins – SALÁRIO R$1728,30 + BENEFÍCIOS

Assistente administrativo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1160,49 + BENEFÍCIOS

Conferente de recebimento de mercadorias – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1332,41 + BENEFÍCIOS

Encarregado de supermercado – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1605,92 + BENEFÍCIOS

Gerente de loja – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$5500,00 + BENEFÍCIOS

Encarregado de mercearia – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1605,92 + BENEFÍCIOS

Inspetor de avarias – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1160,49 + BENEFÍCIOS

Representante comercial – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1000,00 + COMISSÃO + BENEFÍCIOS

Subgerente – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$3000,00 + BENEFÍCIOS

O Sine fica localizado na Rua Dr. Franklin de Castro, 178, Centro. Para mais informações, os contatos são: (34) 3691-7049 / 3662-3839 / 3691-7046