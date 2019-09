Supermercado é assalto e PM prende os criminosos

Na noite de sexta (28), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em um supermercado localizado na Avenida Imbiara, local em que havia ocorrido um roubo.

De acordo com o solicitante, dois indivíduos usando capacetes e armados, renderam os funcionários do supermercado e roubaram vários malotes de dinheiro. De imediato, a Polícia Militar iniciou rastreamentos e conseguiu prender os autores S.R.S. (26 anos) e W.J.S. (25 anos).

A PM também apreendeu o revólver e a motocicleta utilizados no roubo, bem como os materiais subtraídos. Ressalta-se que a moto produto de furto ocorrido no dia 15 deste mês no bairro Santa Mônica. Os autores adulteraram a placa com fita isolante.