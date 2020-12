Teatro, contação e dança: como o FestNatal se reinventou em 2020

O FestNatal Araxá vive o desafio de trazer arte nas suas mais diversas expressões em seus espetáculos online. Além das apresentações musicais; teatro, contações de histórias e dança fazem parte da programação diária este ano. “Uma experiência totalmente nova porque todos os anos a gente tem uma interação real com o público e neste ano a gente teve a oportunidade de gravar tudo isso, com a meta de mantermos o encantamento”, explica Wanilza Vieira, produtora de artes cênicas do festival.



Entre as atrações cênicas estão as microsséries “Quiz do Papai Noel”, “Circolando” e “Roda de Conversa”. “Nós tivemos o cuidado de buscar pessoas que são profissionais e também de descobrir talentos, fazendo com que essa engrenagem nunca pare”, ressalta Wanilza.



Contadores de histórias, como a professora Aline Borges, a Tia Clô, também se revezam no encantamento de adultos e crianças. “Vou contar duas histórias: uma sobre amizade e Natal e outra sobre a importância das diferenças. A gente encontrou um jeitinho para conversar com as crianças e ficou muito legal”, destaca Aline.



As danças também não ficaram de fora. “Esse ano a gente veio com clipes. Vocês vão poder ver a maravilha que é o trabalho de dança em Araxá. Os clipes foram gravados nos cenários do Barreiro. É um presente para todos nós”, diz Wanilza.



A terça no FestNatal

Foi uma noite de terça-feira (15) diferente no FestNatal. A programação começou com uma edição especial do projeto Sempre Um Papo. Foi o lançamento do livro “Histórias De Natal – A Magia De Um Jeito Que Você Nunca Imaginou”, elaborado pela Fundação Cultural de Araxá.



Na sequência, foi a vez de Edu Machado e Quinteto subirem ao palco. Em um dos momentos mais emocionantes da apresentação, o grupo homenageou Paulo César Santos, o Paulinho, 68 anos, integrante do grupo Roupa Nova, que morreu na noite desta segunda (14).



A noite foi encerrada com a apresentação de Bia Marchese.”Foi um show preparado com muito carinho. Eu sou muito intensa na paixão pelo blues e pelas vertentes do blues que influenciaram tanta coisa que a gente escuta hoje. Foi isso que mostramos”, disse Bia.



Programação



Dia 16 (quarta)

19h00 – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – João Lima

19h45 – Marcus Biancardini

21h30 – Emílio e Eduardo



Dia 17 (quinta)

19h00 – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – Moura Blues

21h30 – Hammond Grooves





Como participar

As transmissões das lives são realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.



Tudo gratuito

Toda a programação do FestNatal Araxá é gratuita. Com apoios diversos de serviços, voluntariado da comunidade, incentivos, recursos privados e governamentais destaca-se que o FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio do Zema e Bem Brasil com o apoio da ACIA Araxá, TV Integração, Tauá Grande Hotel, Click Telecom, CDL Araxá e Codemig. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.



SERVIÇO

FestNatal Araxá 2020

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/