UFTM oficia vereador Raphael Rios para retomada de negociações do campus em Araxá

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) encaminhou correspondência ao vereador Raphael Rios para a retomada das negociações do campus em Araxá. Essas tratativas foram apresentadas pelo vereador durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (7). Raphael solicitou a composição de uma comissão especial do Executivo para dar sequência aos trâmites, análises e contrapartidas.

Na última semana, o vereador Raphael Rios reuniu-se com a servidora Fernanda Araújo, que atua na Pró-Reitoria de Ensino da UFTM. Na oportunidade, ela entregou o ofício ao vereador e deu informações importantes sobre a forma que a cidade de Iturama viabilizou o campus, dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFTM, o mesmo em que Araxá está integrado.

Raphael já deu início a esse diálogo e esteve com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira. Ela recebeu um ofício para que possa dar andamento ao assunto representando o Poder Executivo. Uma nova reunião está em negociação para ser realizada neste mês em Uberaba.