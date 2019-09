Uniaraxá publica edital para vestibular (003/2019)

Por delegação de competência do Magnífico Reitor e para conhecimento de todos os interessados, torno público que, no período indicado neste Edital, estarão abertas as inscrições para os Processos Seletivos para os cursos de graduação do Centro Universitário do Planalto de Araxá, em conformidade com o disposto no Inciso II, do art. 44, da Lei Federal nº. 9.394/1996, Portaria Normativa nº. 40/2007 e art. 45 do Regimento Geral, realizado segundo as normas seguintes, que a Instituição se obriga a cumprir e os candidatos, ao se inscreverem, declaram, implicitamente, conhecer e com elas concordar.

I DA INSCRIÇÃO

PERÍODO: de 30 de setembro a 25 de outubro de 2019.

LOCAIS: pela internet, no site www.uniaraxa.edu.br, no campus do UNIARAXÁ (Avenida Ministro Olavo Drummond, n.º 5 – Bairro São Geraldo, Araxá/MG), na casa UNIARAXÁ (Avenida Imbiara, nº 1.710 – Bairro Fertiza, Araxá/MG), ou em outros locais autorizados pela IES.

1.3 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

Cédula de identidade ou documento que a substitua legalmente. Comprovante de pagamento do boleto referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00 (setenta reais). A Fundação Cultural de Araxá reserva-se o direito de, em caráter promocional, reduzir o valor desta taxa para R$ 49,00 (quarenta e nove reais) para os candidatos que se inscreverem até 18 de outubro de 2019.

1.4 HABILITADOS À INSCRIÇÃO

Candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente ou que tenham possibilidade de concluí-lo até dezembro/2019, devendo a equivalência ser declarada pelo órgão competente e comprovada no ato da matrícula, por meio do histórico escolar ou atestado de conclusão / declaração de matrícula, os quais deverão ser substituídos pelo documento definitivo em datas determinadas pela Secretaria Acadêmica do UNIARAXÁ. Candidatos que estejam cursando até a 2ª série do Ensino Médio, na condição de “treineiros”, sem direito à matrícula no Ensino Superior, ainda que aprovados (art. 44 da Lei Federal n. 9.394/1996).

1.5 FORMAS DE INGRESSO

No ato da inscrição do processo seletivo, o candidato poderá optar pela forma de ingresso, são elas:

Aproveitamento da nota do ENEM (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Realização da prova do Vestibular. Portador de diploma de curso de ensino superior. Transferência externa.

DISPOSIÇÕES ADICIONAIS A inscrição pode ser feita por terceiros, sem a exigência de procuração. As informações colocadas na ficha de inscrição são de responsabilidade do candidato. O boleto para pagamento da taxa de inscrição será gerado no site www.uniaraxa.edu.br, após a conclusão da inscrição. A inscrição efetivar-se-á pelo pagamento da respectiva taxa. O candidato que, por razão particular de natureza econômica, precisar pleitear uma bolsa de estudo, em momento oportuno publicado por Edital pertinente, deverá acessar o site www.uniaraxa.edu.br e se inscrever no processo seletivo de bolsas, em link específico. Em nenhuma hipótese, o valor da taxa de inscrição será devolvido. Será eliminado, em qualquer fase do processo, mesmo após a matrícula, o candidato que realizar o Processo Seletivo, utilizando documentos falsos ou informações inverídicas. Qualquer irregularidade (fraude, quebra de sigilo, ajuda indevida, etc.) cometida por professores, funcionários técnico-administrativos, fiscais ou alunos do UNIARAXÁ, durante os trabalhos por ocasião do vestibular, será objeto de apuração, assegurada ampla defesa e o direito ao contraditório, ficando o infrator sujeito às sanções legais. Candidatos com necessidades especiais deverão especificá-las no ato da inscrição para que sejam tomadas as providências devidas. O comprovante definitivo de inscrição será disponibilizado no dia útil posterior à confirmação do pagamento e poderá ser retirado nos seguintes canais: site do UNIARAXÁ, presencialmente no campus (Avenida Ministro Olavo Drummond, n.º 5 – Bairro São Geraldo, Araxá/MG), na casa UNIARAXÁ (Avenida Imbiara, nº 1.710 – Bairro Fertiza, Araxá/MG) e/ou ainda por telefone (34 3669-2093 e 3669-2315), WhatsApp (9 9681-0191) e por e-mail ([email protected]). Em caso de necessidade de alteração de dados da inscrição e/ou mudança de opção de curso, este deverá ser realizado pelo próprio candidato, através do site do UNIARAXÁ, em aba específica. A localização da sala permanecerá a mesma. O candidato deverá especificar a cidade na qual irá realizar a prova, dentro das opções oferecidas na ficha de inscrição.

II DOS CURSOS, HABILITAÇÕES, SITUAÇÃO LEGAL, VAGAS, TURNOS, TURMAS

DIREÇÃO GERAL DE CURSOS

Cursos Modalidade Ato de Autorização ou Reconhecimento Turno Vagas Nº Alunos por Turmas Duração Aut/ Rec* Natureza Nº Data Administração Bacharelado RR Portaria 265 03/04/2017 N 60 60 08 sem. Agronomia Bacharelado RR Portaria 134 01/03/2018 D 40 40 10 sem. Agronomia Bacharelado RR Portaria 134 01/03/2018 N 60 60 10 sem. Arquitetura e Urbanismo Bacharelado A Resolução 012 04/05/2015 N 60 60 10 sem. Ciências Contábeis Bacharelado RR Portaria 265 03/04/2017 N 60 60 08 sem. Direito Bacharelado RR Portaria 548 14/08/2018 D 60 60 10 sem. Direito Bacharelado RR Portaria 548 14/08/2018 N 60 60 10 sem. Educação Física Licenciatura RR Portaria 297 29/07/2011 N 50 50 08 sem. Educação Física Bacharelado RR Portaria 134 01/03/2018 N 50 50 08 sem. Enfermagem Bacharelado RR Portaria 675 15/10/2018 N 40 40 10 sem. Engenharia Ambiental Bacharelado RR Portaria 820 22/11/2018 N 50 50 10 sem. Engenharia Civil Bacharelado RR Portaria 915 27/12/2018 N 60 60 10 sem. Engenharia de Produção Bacharelado RR Portaria 915 27/12/2018 N 60 60 10 sem. Engenharia Mecânica Bacharelado A Resolução 05 06/04/2016 N 60 60 10 sem. Estética e Cosmética Superior de Tecnologia R Portaria 857 04/08/2017 N 45 45 06 sem. Fisioterapia Bacharelado RR Portaria 134 01/03/2018 N 50 50 10 sem. Gestão Comercial Superior de Tecnologia RR Portaria 265 03/04/2017 N 60 60 04 sem. Gestão de Recursos Humanos Superior de Tecnologia RR Portaria 265 03/04/2017 N 60 60 04 sem. Psicologia Bacharelado A Portaria 1028 29/09/2017 D 40 40 10 sem. Psicologia Bacharelado A Portaria 1028 29/09/2017 N 80 80 10 sem. Sistemas de Informação Bacharelado RR Portaria 915 27/12/2018 N 50 50 08 sem.

*: A – Autorizado / R – Reconhecido / RR – Reconhecimento Renovado.

Local de Funcionamento: Todos os cursos acima relacionados funcionarão no campus do UNIARAXÁ.

III DOS PROGRAMAS DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO

As provas serão comuns a todos os cursos, assim especificadas:

3.1 PROVA DE CONHECIMENTOS

A Prova de Conhecimentos terá valor de 70 pontos e abordará conteúdos das disciplinas do Ensino Fundamental e Médio:

a) Língua Portuguesa

Literatura Brasileira e Interpretação de Textos.

b) Raciocínio Lógico

c) Conhecimentos Gerais

Atualidades.

3.2 PROVA DE REDAÇÃO

A prova de Redação terá o valor de 30 pontos.

IV DAS NORMAS DE ACESSO

4.1 PROVAS

A avaliação do Processo Seletivo 2020/1º contém provas de Redação, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais. Os candidatos farão provas por curso, conforme quadro a seguir:

Prova Tipo de Questão Número de Questões Valor Redação Dissertativa 01 30 Língua Portuguesa Objetiva 10 25 Raciocínio Lógico Objetiva 10 25 Conhecimentos Gerais Objetiva 10 20

Na hipótese de anulação de alguma questão por erro de elaboração ou de impressão, o seu valor em pontos será computado em favor de todos os candidatos.

4.1.1 Prova de Redação

A Prova de Redação terá valor de 30 pontos e serão avaliados os seguintes itens: coerência com o tema, coesão, argumentação, estética textual, vocabulário, pontuação, acentuação e ortografia.

O candidato deverá obter o mínimo de 30% do valor da Prova de Redação para ser classificado (art. 2º da Portaria MEC nº 391/2002).

Não haverá revisão de prova, inclusive da Redação.

4.2 RESULTADO FINAL

O resultado final do candidato será a soma dos pontos obtidos nas provas objetivas e na Redação.

4.3 CALENDÁRIO E LOCAL:

As provas serão realizadas no dia 27 de outubro de 2019 (Domingo), às 09 horas, no Campus Universitário. Av. Ministro Olavo Drummond nº 05 – São Geraldo – Araxá/MG e nas seguintes cidades: Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra e Tapira.

4.4 SISTEMÁTICA DE CLASSIFICAÇÃO

Os candidatos serão classificados no curso para o qual concorrem no limite das vagas oferecidas, pela ordem decrescente da soma de pontos obtidos.

4.5 CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Ocorrendo empate na classificação dos candidatos, o desempate será feito, sucessivamente:

pelo maior número de pontos obtidos na prova de Redação; pelo maior número de pontos obtidos na prova de Língua Portuguesa; pelo maior número de pontos obtidos na prova de Raciocínio Lógico; pelo maior número de pontos obtidos na prova de Conhecimentos Gerais. persistindo o empate, prevalecerá, como critério de desempate, a ordem decrescente de idade.

4.6 DISPOSIÇÕES ADICIONAIS

O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com 40 minutos de antecedência, portando documento original com foto (documento de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou certificado de reservista) e o comprovante definitivo de inscrição, munido de lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. Para os candidatos que tiverem quaisquer dúvidas ou pendências em relação ao processo seletivo (inscrição, pagamento, opção de curso e / ou localização de sala) poderão procurar a Comissão de Processo Seletivo (COPESE) que estará em funcionamento de segunda à sexta-feira, de 08h às 22h:

– Presencialmente: campus do UNIARAXÁ (Avenida Ministro Olavo Drummond, n.º 5 – Bairro São Geraldo, Araxá/MG) e/ou na casa UNIARAXÁ (Avenida Imbiara, nº 1.710 – Bairro Fertiza, Araxá/MG).

– Por telefone: 34 3669-2093 e 3669-2315.

– Via e-mail: [email protected]

– Pelo WhatsApp: 9 9681-0191

O prazo de retorno é de até 24h.

Obs.: No dia 26/10/2019 (sábado), haverá um plantão de atendimento das 09h às 16h nos canais relacionados acima.

Nenhum candidato que chegar após o início das provas (9h) poderá realizar a prova, exceto por motivo relevante, exposto e aceito pela COPESE.

Excluídas as situações de força maior autorizadas pela COPESE, o candidato só poderá entregar as provas / gabaritos após 1 hora de seu início.

Durante a aplicação das provas, é proibido o uso de calculadoras, celulares, smartphones, tablets e / ou qualquer equipamento eletrônico e, sobretudo, a comunicação entre os candidatos.

O desrespeito aos coordenadores, fiscais e entre candidatos ensejará a saída do candidato do recinto da prova e sua eliminação do Processo Seletivo.

São de responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações incorretas, não feitas, dupla marcação, rasuras ou emendas no gabarito oficial.

Será eliminado do processo o candidato que zerar qualquer uma das provas ou usar, comprovadamente, meios fraudulentos na sua realização.

Em nenhuma hipótese, as provas serão realizadas em local/horário/data diversos do previsto no edital.

Não será concedida a revisão de provas.

INGRESSO COM A NOTA DO ENEM

Os candidatos que optarem por aproveitar a nota do ENEM (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) e não fizerem as provas do Vestibular terão suas vagas disponibilizadas após realização das matrículas em primeira chamada que ocorrerão nos dias 11 e 12 de novembro de 2019.

O ingresso pelo processo seletivo da instituição (Vestibular) tem prioridade em relação ao ENEM no que se refere à classificação.

Se o número de inscritos para ingresso via ENEM for maior que a quantidade de vagas disponibilizadas conforme alínea “a”, a instituição se reserva no direito de classificar os candidatos em ordem decrescente de notas da redação até o preenchimento total das vagas disponíveis.

V DOS RESULTADOS OFICIAIS E DA MATRÍCULA

5.1 O resultado geral do processo seletivo será divulgado até o dia 30 de outubro de 2019 em quadro de avisos no bloco administrativo e no site www.uniaraxa.edu.br.

5.2 A matrícula dos candidatos classificados será feita sob a coordenação da Secretaria Acadêmica do UNIARAXA, nos dias:

11 e 12 de novembro de 2019 em primeira chamada;

13 denovembrode 2019 em segunda chamada; e

14 denovembro de 2019 em chamadas adicionais.

Horário: 8h às 21h.

Os candidatos classificados em 1ª chamada que não efetuarem a matrícula no prazo fixado neste Edital serão considerados desistentes, sendo convocados para as suas vagas os candidatos subsequentes, por ordem de classificação, até o limite das vagas, aos quais será facultada a matrícula na data estipulada no edital. Todas as convocações serão feitas por meios do site da Instituição e no campus do UNIARAXA. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dessas convocações. O não comparecimento na data indicada implica perda da vaga para a qual o candidato foi convocado.

No ato da matrícula, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: Uma (01) cópia legível, em folhas separadas, tamanho A4:

Requerimento de matrícula (modelo fornecido pela Instituição ao candidato, no ato da matrícula).

Histórico escolar do Ensino Médio e Declaração de Conclusão atualizada; caso o aluno esteja concluindo o ensino médio em 2019/2, apresentar apenas Declaração de matrícula, constando a data de previsão de conclusão do Ensino Médio, emitida pela instituição de ensino (original e fotocópia).

Diploma de curso técnico, se for o caso.

Certidão de nascimento ou de casamento (original e fotocópia); estrangeiros devem apresentar passaporte (original e fotocópia).

Cédula de identidade (original e fotocópia).

Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição (2018) (original e fotocópia).

Cadastro de Pessoa Física (CPF) (original e fotocópia).

Quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos (original e fotocópia).

Comprovante de pagamento da taxa de matrícula que corresponde à 1ª parcela da semestralidade do curso.

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente assinado, fornecido pela Secretaria Acadêmica do UNIARAXÁ ao aluno no ato da matrícula. Uma (01) foto 3×4. Comprovante de residência (cópia de conta de telefone, água ou luz). O UNIARAXÁ poderá, a qualquer momento, cancelar a matrícula, caso seja constatado o uso de documentos ou de informações falsas.



5.4 No caso de desistência de matrícula após o pagamento, conforme portaria FCA 011/2019, fica autorizada a restituição de 70% (setenta por cento) do valor pago referente à matricula de alunos ingressantes, desde que seja formalizada por meio do protocolo de Requerimento de Cancelamento de Matrícula junto à Secretaria Acadêmica antes do início do período letivo.

A disposição contida no item 5.4 não se aplica a alunos ingressantes por meio de processos seletivos

especiais / agendados e para Requerimento de Cancelamento de Matrícula após o início do período letivo.

5.5 APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS

Todos os alunos matriculados no Processo Seletivo serão automaticamente matriculados no Programa de Nivelamento de Aprendizagem, como atividades complementares obrigatórias, nos termos da Resolução nº 035/2017, de Língua Portuguesa e Matemática, exceto portadores de diploma e alunos que solicitarem aproveitamento das disciplinas de Língua Portuguesa ou de Matemática. A obrigatoriedade de cursar o Nivelamento de Matemática aplica-se somente aos alunos dos cursos em cujo projeto pedagógico constar este nivelamento.

5.6 SÃO INDISPENSÁVEIS

Comprovante de pagamento da matrícula. Proceder com o aceite eletrônico do Contrato de Prestação de Serviços Acadêmicos Online, na área restrita do aluno, no sítio eletrônico da instituição, no ato da retirada do boleto para efetivação da matrícula. Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Acadêmicos, pelo ingressante ou representante legal (se menor de 18 anos) e pelo representante da Mantenedora, no ato de efetivação da matrícula.

5.7 Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer à Secretaria Acadêmica no prazo estabelecido para sua matrícula ou não cumprir o disposto no item 5.6.

5.8 A vaga não provida ensejará convocação do candidato seguinte na lista de classificação, com chamada no quadro de avisos do UNIARAXÁ e no site www.uniaraxa.edu.br, no primeiro dia útil após o encerramento da matrícula.

5.9 Não haverá convocação individual para matrícula, ficando os classificados responsáveis pelo acompanhamento das informações pelos meios de divulgação citados neste edital.

5.10 Após a realização do Processo Seletivo, no caso de vagas remanescentes, a Instituição se reserva o direito de:

oferecê-las a candidatos classificados e não convocados para matrícula no curso, independentemente da opção feita; nesse caso, cabe ao candidato procurar a Instituição e manifestar seu interesse em preencher uma dessas vagas; preenchê-las com estudantes que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado a partir de 2014, com a conclusão do Ensino Médio até dezembro de 2019. preenchê-las com candidatos que queiram obtenção de novo título (portadores de diplomas em Curso Superior) e transferência, pela ordem de protocolo; ainda restando vagas, a Instituição oferecerá a modalidade de seleção por agendamento, prevista no art. 45 do Regimento Geral.

VI. DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL

6.1. DAS VAGAS

As vagas remanescentes serão divulgadas no site www.uniaraxa.edu.br até 30/10/2019 .

6.2. DA INSCRIÇÃO

Período: 30/10/2019 a 29/11/2019.

Locais: ver item 1.2 deste edital.

Documentação exigida: ver item 1.3 deste edital.

Habilitados à inscrição: ver item 1.4 deste edital.

Disposições adicionais: ver item 1.6 deste edital.

Taxa de inscrição: ver item 1.3, letra b deste edital.

6.3. PROVAS:

A avaliação do Processo Seletivo Especial I contém uma prova de redação, conforme critérios do item 4.1.1.

6.4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.4.1 A prova especificada no item 6.3 será no dia 01 de dezembro de 2019 às 9h no Campus Universitário, localizado na Av. Ministro Olavo Drummond nº 05 – São Geraldo – Araxá/MG e nas seguintes cidades: Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra e Tapira.

6.4.2. O resultado final do candidato do Processo Seletivo Especial será baseado nos pontos obtidos na prova de Redação, classificados pela ordem decrescente da soma de pontos obtidos.

6.5. DISPOSIÇÕES ADICIONAIS

Ver item 4.6 deste edital.

6.6. DOS RESULTADOS OFICIAIS E DA MATRÍCULA

6.6.1. O resultado do processo seletivo especial será divulgado até o dia 04 de dezembro de 2019, em quadro de avisos no bloco administrativo e no site www.uniaraxa.edu.br

6.6.2. A matrícula dos candidatos classificados será feita sob a coordenação da Secretaria Acadêmica, nos dias:

09 de dezembro de 2019 em 1ª chamada

10 de dezembro de 2019 em 2ª chamada

11 de dezembro de 2019 em chamadas adicionais

Horário: 8h às 21h

6.6.3. Documentação

Ver item 5.3 deste edital.

6.6.4. São indispensáveis:

Ver item 5.6 deste edital

VII PROCESSO CONTINUADO POR AGENDAMENTO

O Processo Seletivo Continuado por Agendamento será regido pelos termos deste edital.

7.1. DAS VAGAS

As vagas remanescentes serão divulgadas no site www.uniaraxa.edu.br, em 04/12/2019.

Período de inscrições: 04 de dezembro de 2019 a 09 de março de 2020.

Provas: Composto por uma prova de redação, conforme critérios do item 4.1 deste edital.

A prova será realizada de acordo com a data de agendamento no Campus Universitário (Av. Ministro Olavo Drummond nº 05 – São Geraldo – Araxá/MG) e/ou na casa UNIARAXÁ (Avenida Imbiara, nº 1.710 – Bairro Fertiza, Araxá/MG).

7.2. Taxa de inscrição: R$ 70,00.

7.3. DOS RESULTADOS OFICIAIS E DA MATRÍCULA

7.3.1 O resultado do processo seletivo por agendamento estará disponível no 1º dia útil após a realização da prova, no quadro de avisos do bloco administrativo e/ou no site www.uniaraxa.edu.br

7.3.2 A matrícula dos candidatos classificados no processo seletivo por agendamento será feita na Secretaria Acadêmica, até 21h do dia da divulgação dos resultados ou das 8h às 21h do dia útil imediatamente posterior.

7.3.3 No ato da matrícula, deverão ser apresentados os documentos previstos no item 5.3 deste edital, além do cumprimento do item 5.6.

7.3.4 O candidato que, para a matrícula, servir-se de documento falso terá a matrícula cancelada, com perda do valor pago, ficando sujeito às punições previstas em lei.

7.3.5 Para portadores de diploma de curso superior que ingressarem por vestibular ou por outras modalidades de ingresso, serão feitos estudos de caso pela Coordenação do Curso.

7.3.6 Não haverá convocação individual para a matrícula, ficando os candidatos classificados responsáveis pelo acompanhamento das informações pelos meios de divulgação citados neste Edital.

VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Os processos seletivos, objetos deste edital, são válidos para matrícula inicial no 1º semestre de 2020, ficando anulado o resultado obtido se a matrícula não for efetivada no prazo determinado.

8.2 Ao UNIARAXÁ, reservam-se os seguintes direitos:

não realizar o processo seletivo 2020/1º para os cursos cujo número de inscrições for inferior ao número de vagas oferecidas; não iniciar o período letivo com turmas previstas no item II deste Edital, caso não registrem o número mínimo de 30 (trinta) matrículas; utilizar imagens obtidas durante o processo seletivo, com os candidatos, para fins de arquivo e de divulgação da IES.

8.3 Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, os editais complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela COPESE.

8.4 Como contraprestação pelos serviços educacionais prestados, o candidato classificado, ao se matricular, compromete-se a pagar semestralidade dividida em 06 (seis) parcelas mensais.

8.4.1 No caso de candidato classificado em vestibular agendado, a semestralidade será dividida em 4 (quatro) ou 5 (cinco) parcelas, desde que a última não ultrapasse o semestre em curso.

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela COPESE.

8.6. Para conhecimento amplo, o presente edital, além da publicação em jornal local, estará disponível no site www.uniaraxa.edu.br.

8.7. As aulas do semestre letivo 2020/1 terão início em 03/02/2020.

Araxá, 26 de setembro de 2019.

Vanessa de Almeida Silva

Presidente COPESE