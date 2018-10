Unir começa na próxima sexta com diversas atividades e atrações

O Unir (Uniaraxá Recebe) trará ao público atrações, oficinas e tudo o que há de melhor no Centro Universitário do Planalto de Araxá. O evento acontece na próxima sexta (26), no campus do Uniaraxá, envolvendo, durante todo o dia, estudantes, colaboradores e professores da instituição, que levarão, ao público participante, momentos de diversão, entretenimento e muita informação.

O Programa Unir acontece todos os anos com o propósito de abrir as portas da instituição para receber os diretores, professores e estudantes do ensino médio de Araxá e região. No evento, eles participam de uma visita técnica e interativa, com o objetivo de conhecer os cursos, a estrutura física e os serviços oferecidos pelo Uniaraxá. Poderão, também, realizar suas inscrições gratuitas para o Vestibular 2019/1° semestre.

A Feira de Profissões começará com a recepção dos estudantes das escolas de Araxá e região. No campus, eles serão recepcionados pelo mascote do Uniaraxá – o Max – e pelos atletas da Atlética Alcateia. As boas-vindas se completarão com as delegações dos cursos, que agitarão a chegada dos alunos com música, adereços e muita descontração.

Após a acolhida, os estudantes participarão de um tour pelo campus da instituição, seguido de diversas oficinas, desenvolvidas e oferecidas pelos cursos do Uniaraxá. Nas oficinas, os estudantes terão a oportunidade de construir conhecimentos e saber um pouco sobre as profissões.

À tarde, a programação volta com um aulão para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), seguida de atrações artísticas. O grupo “Lá da Favelinha”, de Belo Horizonte, trará a Favelinha Dance, que tem movimentado eventos em todo o Brasil. A Banda PaQua, de Uberlândia, entrará em cena, no final da tarde. A banda, que vem ganhando espaço nas festas universitárias, é conhecida por sua versatilidade musical, composta pela mistura de ritmos e estilos.

Encerrando com “chave de ouro” a programação do Unir 2018, o ator Rafael Infante trará o stand up Infantaria. O ator é o novo embaixador do Uniaraxá. Ele está na nova campanha de vestibular da instituição, iniciada na última semana.

Rafael é conhecido por seus papéis irreverentes em programas conhecidos pelo público brasileiro, como o “Vai que Cola”, do canal Multishow. Sua apresentação no Unir será aberta ao público. O ingresso deve ser trocado na Secretaria Acadêmica do Centro Universitário por um litro de óleo. Os óleos arrecadados serão doados a instituições beneficentes da cidade.

Mais informações sobre o evento podem ser conferidas no site unir.uniaraxa.edu.br e nas redes sociais do Uniaraxá.