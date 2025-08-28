Vacinação antirrábica 🐕🐱💉

29/08 – Sexta-feira

• Equipe 1: Continuação do Distrito Industrial e Estrada do Avon até o Ibitimirim;

• Equipe 2: Imediações da Fazendinha Senhor Jesus e da propriedade de Roberto Pedrina;

• Equipe 3: Região da Boca da Mata;

• Equipe 4: Imediações da Fazenda João Resende, sentido Fazenda Boi Branco;

30/08 – Sábado

• Equipe única: Condomínios Via Verde, Bosque dos Ypês, Gameleiras, Vale do Sol, Acácias, Coqueiros, Encontro das Águas e Itaipu – das 8h às 12h.

Orientações

– A Vigilância Ambiental pede a colaboração dos proprietários para deixarem as porteiras abertas, a fim de facilitar o acesso dos agentes.

– É fundamental que os tutores auxiliem segurando o animal no momento da aplicação da vacina, para garantir mais segurança e evitar possíveis reações de estranhamento.

– Os agentes estarão identificados com uniformes, crachás e carros oficiais.