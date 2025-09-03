Vacinação antirrábica – 04/09 – Quinta-feira🐕🐱💉

• Equipe 1: Imediações do Itaipu;
• Equipe 2: Estrada da Valemi, sentido Soltec, e Estrada das Palmeiras, sentido Fazenda Rainha da Paz.
Orientações
– A Vigilância Ambiental pede a colaboração dos proprietários para deixarem as porteiras abertas, a fim de facilitar o acesso dos agentes.
– É fundamental que os tutores auxiliem segurando o animal no momento da aplicação da vacina, para garantir mais segurança e evitar possíveis reações de estranhamento.
– Os agentes estarão identificados com uniformes, crachás e carros oficiais.