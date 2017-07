Vagas Sine Araxá: Quarta – 05/07/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA:

Cozinheiro (Período noturno a partir das 16:00h) – 6 meses de experiência em carteira de

trabalho, disponibilidade de horário, preferência por candidatos que morem próximo aos

bairros: Fertiza, Vila Silvéria, João Ribeiro, Santa Terezinha, etc.

Frentista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, disponibilidade de horário,

ensino médio completo, CNH –B

Jardineiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental

Motorista entregador – disponibilidade de horário, CNH – A, ensino fundamental completo,

Operador de Caixa – 6 meses de experiência em “Caixa de Posto” registrada na carteira

de trabalho, disponibilidade de horário, ensino médio completo, CNH –B

Vendedor de Serviços Externo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho,

disponibilidade de horário, ensino médio completo, CNH – A ou B veiculo próprio

CARGOS DIVERSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO NO SINE:

Cabeleireiro – 6 meses de experiência

Consultor de vendas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio

completo, CNH AB, moto própria, informática e noções de matemática financeira e

estatística.

Consultor/Vendedor óptico – 6 meses de experiência, ensino médio completo e

informática básica.

Costureira de consertos e ajustes – realizar costuras, ajustes, reparos, customização e

transformação de roupas, 6 meses de experiência, irá passar por teste prático, inicio imediato

Designer de sobrancelha (Micropgmentação) – 6 meses de experiência

Manicure 6 meses de experiência

Operador de pá carregadeira – 6 meses de experiência em carteira de trabalho,

conhecimento em operações de pá carregadeira, curso na área, ensino médio

completo, CNH-B ( Interessados enviar currículo para o e-mail:

[email protected] )

Prevenção/Perdas – 6 meses de experiência, ensino médio completo, criar, implantar e

auditar os check lists, treinar equipe na cultura de prevenção, emitir relatórios diários de

perdas com indicadores para reportar incidentes para a análise da diretoria.

Interessados enviar currículo para o e-mail: [email protected] A/C

Mariana França-Assunto E-mail: Vaga Prevenção Araxá – Enviar currículo até dia 07/07/17 (Sexta-feira)

Projetista de móveis/vendedor – realizar projetos e vendas de moveis planejados,

experiência em projetos 3D, ensino médio completo, CNH – A ou B (veiculo próprio)

Recepcionista 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo,

conhecimentos em informática – SALÁRIO R$ 1.056,00 + vale transporte (Interessados

enviar currículo para [email protected] / [email protected] )

Reposição/Mercearia – Realizar a contagem dos produtos diariamente conforme

programação, responder pela falta de produto, bem como o manuseio adequado e

preços corretos dos mesmos; analisar e acompanhar o giro dos produtos e os níveis de

estoques, interagindo com o líder de mercearia; Cumprir com as normas internar de

segurança e higiene; organizar os corredores, não deixando caixas (com os produtos e

apoio) espalhadas durante e após a reposição. Interessados enviar currículo para o

e-mail: [email protected] – A/C Mariana França- Assunto

E-mail: Repositor Araxá- Enviar currículo até dia 07/07/17 (Sexta-feira)

TI – Tecnologia de Informação – Prestar suporte geral aos usuários, auxiliando no ERP,

e-mail, Word, Excel, e outros aplicativos, manter estabilidade e corrigir falhas do ERPs,

garantir acessibilidade aos sistemas da empresa, prestar suporte na rede, instalação e

manutenção via software, desenvolver automatizações de processos internos.

Interessados enviar currículo para o e-mail:

[email protected] A/C Mariana França-Assunto E-mail: Vaga

TI Araxá – Enviar currículo até dia 05/07/17 (sexta-feira)

Vendedor de Serviços Externo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho,

disponibilidade de horário, ensino médio completo, CNH – B (veiculo próprio)

Interessados enviar currículo para o e-mail: [email protected] ou no

endereço Avenida Geraldo Porfírio Botelho, 2265

Técnico Eletromecânico I – experiência comprovada na manutenção mecânica, elétrica,

eletrônica, lubrificação, testes, ajustes e inspeções de equipamentos industriais, curso

técnico em eletromecânica, eletrônica ou afins concluído, trabalho em regime de turno –

Salário: R$ 1.300,00 mais benefícios.

Operador de descarga – Necessário experiência profissional adquirida na área de

produção industrial, ensino médio completo, trabalho em regime de turno – Salário: R$

1.056,00 mais benefícios.