Vagas Sine Araxá: Quarta – 21/06/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA:

• Auxiliar de cozinha 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário.

• Contadora – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino superior completo em ciências contábeis

• Cozinheiro (Período noturno a partir das 16:00h) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, disponibilidade de horário, preferência por candidatos que morem próximo aos bairros: Fertiza, Vila Silvéria, João Ribeiro, Santa Terezinha, etc.

• Mecânico de automóvel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Monitor externo de alarmes – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH A e ensino médio completo.

• Motorista entregador – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH A/D,

• Pedreiro de Acabamento – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Salgadeiro – 6 meses de experiência

• Serviços Gerais – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental completo, produção de gelo, limpeza em geral, serviço pesado.

• Técnico de refrigeração – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e experiência com máquinas de lavar

• Técnico instrumentista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e curso técnico completo em elétrica, eletroeletrônica ou áreas afins.

CARGOS DIVERSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO NO SINE:

• Ajudante de eletricista instalador – experiência em carteira de trabalho, nr 10, ensino fundamental completo – SALÁRIO R$937,00 + BENEFÍCIOS.

• Analista de almoxarifado/estoque, 6 meses de experiência em carteira de trabalho, conhecimento avançado em peças e dispositivos linha amarela, conhecimento em linha CAT (desejável). (Interessados enviar currículo para [email protected] até o dia 23.06.2017).

• Assistente administrativo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, segundo grau completo ou superior em Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins, CNH B, Alojamento na Fazenda (solteiro) ou moradia na Pratinha (casado), disponibilidade para plantões nos finais de semana. (Interessados enviar currículo para o e-mail [email protected] – no campo “ASSUNTO” – Auxiliar Administrativo / Pratinha – MG)

• Cabeleireiro – 6 meses de experiência

• Consultor de vendas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH AB, moto própria, informática e noções de matemática financeira e estatística.

• Consultor/Vendedor óptico – 6 meses de experiência, ensino médio completo e informática básica.

• Cuidador de idoso – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e disponibilidade de horários

• Designer de sobrancelha (Micropgmentação) – 6 meses de experiência

• Eletricista instalador – experiência em rda (rede distribuição aérea), curso de rda com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, nr 10 e ensino fundamental completo – SALÁRIO R$1300,00 + BENEFÍCIOS

• Encarregado de equipe e manutenção de rda – nr 10, curso de encarregado com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, ensino médio completo – SALÁRIO R$1900,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS

• Líder de manutenção, 6 meses de experiência em carteira de trabalho, conhecimento em linha amarela, conhecimento em análise e levantamento de indicadores. (Interessados enviar currículo para [email protected] até o dia 23.06.2017)

• Manicure 6 meses de experiência

• Supervisor operacional – experiência em rda (rede distribuição aérea), curso de rda e curso de técnicas de supervisão de equipes com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, nr 10 e ensino médio completo – SALÁRIO R$3700,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS.

• Técnico em segurança do trabalho – experiência em carteira de trabalho, curso de multiplicador com certificado emitido pela univercemig – SALÁRIO R$2100,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS.

• Vendedor externo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH A (Definitiva), imprescindível residir na cidade de Ibiá/MG, (Interessados enviar currículo para [email protected] )

• Vendedor externo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, preferencialmente para o segmento (agricultura, transportadora, indústria), desejável curso superior, CNH B.