Vagas Sine Araxá: Quinta – 08/06/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA:

• 01 VAGA – Ajudante de padeiro (Noturno – 12×36) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

• 01 VAGA – Camareira de hotel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• 01 VAGA – Carpinteiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho com forma predial

• 01 VAGA – Contadora – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior completo em ciências contábeis

• 01 VAGA – Costureira em geral – 6 meses de experiência

• 01 VAGA – Fisioterapeuta do trabalho – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino superior completo em fisioterapia, CNH B, registro no CREFITO e disponibilidade para morar em Uberaba

• 01 VAGA – Marceneiro ou ajudante de marceneiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• 01 VAGA – Recepcionista de hotel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

• 01 VAGA – Técnico instrumentista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e curso técnico completo em elétrica, eletroeletrônica ou afins

CARGOS DIVERSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO NO SINE:

• Designer de sobrancelha (Micropgmentação) – 6 meses de experiência

• Cabeleireiro – 6 meses de experiência

• Ajudante de serralheria (Vaga temporária) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Caldeireiro (Vaga temporária) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Torneiro mecânico (Vaga temporária) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Soldador (Vaga temporária) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Serviços gerais – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

• Auxiliar de laboratório – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso de enfermagem completo

• Assistente comercial – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH B, carro próprio e disponibilidade para realizar viagens

• Cozinheiro geral – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1200,00

• Auxiliar de operações – 2 anos de CNH B, ensino médio completo e disponibilidade para realizar viagens

• Atendente – 6 meses de experiência, 2 anos de CNH B e ensino médio completo

• Lavador de carros – 2 anos de CNH B e ensino fundamental completo

• Consultor óptico – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e informática básica

• Laboratorista de solos – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, 1 ano de CNH B e disponibilidade de horários

• Laboratorista de concreto – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, 1 ano de CNH B e disponibilidade de horários

• Ajudante de laboratório – ensino médio completo, 1 ano de CNH B e disponibilidade de horários

• Eletricista instalador – experiência em rda (rede distribuição aérea), curso de rda com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, nr 10 e ensino fundamental completo – SALÁRIO R$1300,00 + BENEFÍCIOS

• Técnico em segurança do trabalho – experiência em carteira de trabalho, curso de multiplicador com certificado emitido pela univercemig – SALÁRIO R$2100,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS

• Ajudante de eletricista instalador – experiência em carteira de trabalho, nr 10, ensino fundamental completo – SALÁRIO R$937,00 + BENEFÍCIOS

• Encarregado de equipe e manutenção de rda – nr 10, curso de encarregado com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, ensino médio completo – SALÁRIO R$1900,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS

• Supervisor operacional – experiência em rda (rede distribuição aérea), curso de rda e curso de técnicas de supervisão de equipes com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, nr 10 e ensino médio completo – SALÁRIO R$3700,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS