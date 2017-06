Vagas Sine Araxá: Segunda – 19/06/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA:

• Ajudante de padeiro (Noturno – 12×36) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

• Contadora – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino superior completo em ciências contábeis

• Mecânico de automóvel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Monitor externo de alarmes – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH A e ensino médio completo

• Salgadeiro – 6 meses de experiência

• Servente de obras – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino fundamental completo

• Técnico de refrigeração – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e experiência com máquinas de lavar

• Técnico instrumentista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e curso técnico completo em elétrica, eletroeletrônica ou áreas afins

CARGOS DIVERSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO NO SINE:

• Designer de sobrancelha (Micropgmentação) – 6 meses de experiência

• Cabeleireiro – 6 meses de experiência

• Assistente administrativo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso superior completo em ciências contábeis, administração ou áreas afins, CNH B e disponibilidade para morar na cidade de Pratinha

• Auxiliar de serviços gerais em lavajato – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH B

• Caseiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, casado e sem filhos – Chácara à 48km, rodovia Araxá/Patos

• Projetista elétrico – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso de autocad e curso técnico em elétrica ou áreas afins

• Instalador de estruturas metálicas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso de operador de plataformas elevatórias, curso de NR-35 (trabalho em altura) e ensino médio completo

• Motorista de caminhão – experiência em carteira de trabalho e CNH D

• Cuidador de idoso – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e disponibilidade de horários

• Consultor óptico – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e informática básica

• Eletricista instalador – experiência em rda (rede distribuição aérea), curso de rda com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, nr 10 e ensino fundamental completo – SALÁRIO R$1300,00 + BENEFÍCIOS

• Técnico em segurança do trabalho – experiência em carteira de trabalho, curso de multiplicador com certificado emitido pela univercemig – SALÁRIO R$2100,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS

• Ajudante de eletricista instalador – experiência em carteira de trabalho, nr 10, ensino fundamental completo – SALÁRIO R$937,00 + BENEFÍCIOS

• Encarregado de equipe e manutenção de rda – nr 10, curso de encarregado com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, ensino médio completo – SALÁRIO R$1900,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS

• Supervisor operacional – experiência em rda (rede distribuição aérea), curso de rda e curso de técnicas de supervisão de equipes com certificado emitido pela univercemig, sindimig ou conexão, nr 10 e ensino médio completo – SALÁRIO R$3700,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS

• Gerente comercial – 6 meses de experiência com vendas em carteira de trabalho, ensino superior completo em administração ou outra área de gestão, CNH B, disponibilidade para viagens e para trabalhar na cidade de Perdizes

• Auxiliar de cozinha – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Cozinheiro industrial – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Consultor de vendas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH AB, moto própria, informática e noções de matemática financeira e estatística