Vagas Sine Araxá: Segunda – 25/09/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO :

Auxiliar de linha de produção – 6 meses de experiência

Chapeiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Cozinheiro de restaurante – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Fiscal de prevenção de perdas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho como fiscal ou vigilante e ensino médio completo

Gerente de supermercado – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

Marmorista – 6 meses de experiência

Mecânico motor à diesel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino fundamental completo

Pedreiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Técnico de refrigeração – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e ensino médio completo

VAGAS MART MINAS – CURRÍCULO

INTERESSADOS DEIXAR CURRÍCULO NO SINE JUNTAMENTE COM A CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR

Assistente de manutenção – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1495,96 + BENEFÍCIOS

Auxiliar de hortifrutigranjeiros – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Auxiliar de operações (Carrinhos) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Auxiliar de padaria – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Auxiliar de perecíveis (Laticínios) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Cartazista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1160,49 + BENEFÍCIOS

Conferente de loja (Mercadorias) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1160,49 + BENEFÍCIOS

Conferente de recebimento de mercadorias – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1332,41 + BENEFÍCIOS

Encarregado de mercearia – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1605,92 + BENEFÍCIOS

Encarregado de supermercado – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1605,92 + BENEFÍCIOS

Estoquista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1160,49 + BENEFÍCIOS

Fiscal de loja – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1160,49 + BENEFÍCIOS

Gerente de loja – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$5500,00 + BENEFÍCIOS

Inspetor de avarias – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1160,49 + BENEFÍCIOS

Motoboy – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1140,76 + BENEFÍCIOS

Operador de caixa – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Operador de empilhadeira – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e curso de operador de empilhadeira – SALÁRIO R$1354,14 + BENEFÍCIOS (ANEXAR COMPROVANTE DO CURSO DE EMPILHADEIRA JUNTO AO CURRÍCULO)

Operador de loja – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00+ BENEFÍCIOS

Recepcionista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Repositor de mercadorias – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Representante comercial – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1000,00 + COMISSÃO + BENEFÍCIOS

Subgerente – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$3000,00 + BENEFÍCIOS

Veterinário – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior completo – SALÁRIO R$1200,00 + BENEFÍCIOS (Trabalha 20 horas semanais)

CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Eletricista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso técnico completo na área e disponibilidade para residir em Ibiá

Mecânico – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso técnico completo na área e disponibilidade para residir em Ibiá

Supervisor de produção – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso técnico em Química, Mineração ou graduação em Engenharias de áreas afins

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO NO SINE:

Ajudante de motorista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Ajudante geral – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para realizar viagens

Assistente de movimentação e armazenagem – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar das 14:00 às 23:00 horas

Cabeleireiro – experiência com penteados

Consultor de vendas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH A ou B, veículo próprio (carro ou moto) e disponibilidade de horários

Educador físico (Academia) – curso superior completo em Educação Física e disponibilidade de horários

Manicure – experiência com gel

Mecânico de automóveis – 6 meses de experiência em carteira de trabalho – SALÁRIO R$1000,00 + COMISSÃO + BENEFÍCIOS

Repositor – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH AB e ensino médio completo

Vaqueiro – desejável experiência com ordenha, ensino fundamental completo e ser casado

INTERESSADOS COMPARECER NO SINE COM A CARTEIRA DE TRABALHO E CURRÍCULO EM MÃOS

Horário de Atendimento: 8:00 às 16:45

Rua Dr. Franklin de Castro, 178 – Centro

(34) 3691-7049 / 3662-3839 / 3691-7046